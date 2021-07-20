Тихановская провела переговоры с советником Байдена по нацбезопасности 20.07.2021, 22:07

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Фото: АР

Речь шла об усилении давления на режим Лукашенко.

20 июля Светлана Тихановская провела переговоры с Джейком Салливаном, советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности. На них присутствовала посол Джули Фишер. Речь шла об усилении давления на режим Александра Лукашенко со стороны Соединённых Штатов (в том числе из-за санкций, наложенных на поддерживающих его бизнесменов). Тихановская рассказывала о репрессиях против независимых СМИ и общественных организаций в Беларуси, об ужасающих условиях содержания заключенных по политическим статьям.

"Только освобождение всех заключенных по политическим мотивам и новые выборы в ближайшее время помогут Беларуси выйти из кризиса, — говорила Светлана Тихановская. — И я призываю США в своих действиях придерживаться этой стратегии белорусов".

Накануне Тихановская встретилась в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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