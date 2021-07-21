Мнение: Тормоза у «синепалого» безумца отказали окончательно 18 21.07.2021, 8:51

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Пора ограничить доступ режима к его деньгам.

Про похороны белорусской дипломатии уже говорилось. Остается добавить про съемную «двушку» для дипломатов. Растерянные лица Головченко и Макея – яркое свидетельство того, с чем им приходится сталкиваться каждый день, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Вообще речь сошедшего с ума главаря старались купировать, как могли, но делать это все сложнее. Бред прорывается в самых неожиданных местах.

Пик пришелся на кусок про мигрантов и «вооруженных арабов, которые приедут защищать беременных женщин на границу с Литвой». Вся эта речь – набор слабо связанных между собой слов. Как чаще всего и бывает, когда главарь отрывается от бумажки. Мы уже рассказывали про шизофазию. Вот еще одно подтверждение.

Одна беда - покорная номенклатура и силовики, которые слушают этот бред, потупив взгляд, готовы выполнять буквально любой приказ. Поэтому литовцам стоит всерьез готовиться к озвученной угрозе. Тормоза отказали окончательно. И синепал готов повышать ставки до максимума, угрожая войной соседней стране.

Про мирное небо, которым там гордились, к сожалению, забыли. Разрушение государства продолжается по всем фронтам. Остановить это – только в наших силах. Этот призыв к итальянской забастовке нужно послушать всем. Частным компаниям тоже имеет смысл думать, как ограничить хунту в доступе к ее деньгам.

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