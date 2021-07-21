Со всех посылок из Евросоюза в Беларусь будет взиматься НДС 1 21.07.2021, 10:55

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Простых людей это тоже коснется.

«Белпочта» сообщает, что изменила правила для коммерческих посылок из Евросоюза с начала июля. Простых людей это тоже коснется: если стоимость отправлений свыше 45 евро, будут начисляться таможенные платежи.

«С 1 июля 2021 года внесены изменения в порядок сбора налога на добавленную стоимость (НДС) при трансграничной торговле в Европейском союзе, применимого к электронной коммерции. Таким образом, со всех коммерческих посылок вне зависимости от стоимости пересылаемого вложения взимается НДС, на вложения стоимостью свыше 150 евро дополнительно взимаются таможенные платежи», — говорится в сообщении «Белпочта».

Простыми словами, изменения коснутся бизнеса, который заказывает товары за границей для продажи (например, через свой интернет-магазин) в Беларуси. При пересылке некоммерческих отправлений свыше 45 евро для личного пользования получателя и его семьи НДС не взимается. Однако, если стоимость вложения выше, будут начисляться таможенные платежи. Впрочем, это было и раньше.

Почта сообщает, что для сокращения сроков пересылки международных почтовых отправлений сотрудники отделений составляют таможенные декларации в электронном виде для последующей передачи их в страну назначения.

«Для освобождения своих получателей, проживающих в странах ЕС, от уплаты НДС интернет-магазины могут зарегистрироваться в системе IOSS (Единый магазин импорта) и уплачивать НДС самостоятельно», — добавили в «Белпочте».

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