закрыть
22 июля 2021, четверг, 9:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Дипломаты будут еще активнее ненавидеть того, кто сказал им про двухкомнатную квартиру»

8
  • 22.07.2021, 8:19
  • 8,822
«Дипломаты будут еще активнее ненавидеть того, кто сказал им про двухкомнатную квартиру»
иллюстрационное фото

Диктатор настроил против себя всех, кто еще остался во внешнеполитическом ведомстве.

Журналист Виталий Цыганков прокомментировал последние заявления Лукашенко, адресованные белорусским дипломатам:

"Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она во вред государству...если там надо один посол, помощник, ну оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают. Пойдет (развитие сотрудничества) — добавим. Надо просто с точки зрения жизни и практики к этому подойти», — заявил Лукашенко.

Ясно, что в МИДе и среди дипломатов идейных лукашистов почти нет. Но люди продолжают там работать - потому что страшно уйти и некуда, и "лучше я, чем кто-то хуже на моем месте" и все остальные гнилые аргументы, которые мы хорошо знаем.

Но теперь те, кто остался в ведомстве, будут еще активнее ненавидеть того, кто сегодня произносил про двухкомнатную квартиру.

Ведь у белорусского дипломата был какой материальный стимул? Поехать работать в посольство, желательно европейское. Ты сидишь в Минске, работаешь в МИД, где за каждое опоздание на пару минут будет наказание, где в коллективе полно стукачей, где за каждую непреднамеренную политическую ошибку можно получить взыскание – и за все эти страдания ты получаешь 400-500 долларов в месяц (а некоторые молодые еще меньше).

Но ты знаешь, что если будешь хорошо себя вести, дойдет твоя очередь, и через 2-3 года поедешь работать в посольство Беларуси, получая там 2000 евро, плюс всякие блага (хотя стукачей вокруг меньше не станет). Через следующие 2-3 года в Минске – снова за границу. Ну хотя бы есть за что страдать в Беларуси, зная о таком (по белорусским меркам) привлекательном стимуле.

А тут Лукашенко объявляет о сокращении дипломатов и о двухкомнатной квартире для тех, кого не сократят – на двоих с послом. Вопрос материального стимула исчезает как мираж, как исчезло место посла в Италии для Анатолия Глаза. И какие чувства должны теперь иметь белорусские дипломаты к Лукашенко?

Ведь это раньше чиновникам государственного аппарата давали за преданность разные пряники, - а теперь пришло трудное время, когда, возможно, придется в рамках верности "государству" поработать за бесплатно. Как комиссары в пыльных шлемах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В тишине заводских цехов умрет диктатура
В тишине заводских цехов умрет диктатура Артем Черников
Здравствуй, белорус!
Здравствуй, белорус! Ирина Халип
Надо бы вспомнить, что мы делали прошлым летом
Надо бы вспомнить, что мы делали прошлым летом Телеграм-канал БОР
Достаточно уехать из города на две-три недели
Достаточно уехать из города на две-три недели Сергей Дылевский