Россиян предупредили о подорожании одежды и обуви на 20% 9 22.07.2021, 9:35

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иллюстрационное фото: delfi

Цены могут взлететь уже осенью.

Осенью одежда и обувь в России могут подорожать на 10-15%, а в начале 2022 года цены в рознице могут вырасти на 18–20%. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей розничной сети.

Причины роста цен — удорожание логистики и сырья. По словам ретейлеров, стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и сбоев в работе китайских портов. Кроме того, почти на 35% подорожал хлопок, а также выросла стоимость и других материалов.

Представители розницы также отмечают, что на цены влияет ослабление рубля.

Кроме того, дорожает открытие магазинов — цены на строительные материалы, дерево и металл бьют рекорды.

По актуальным данным Росстата, по большинству товарных категорий рост розничных цен в январе-июне этого года был на уровне 4–5%. Больше всего — на 8% — подорожали детские трусы. На 7% выросла цена пары перчаток из натуральной кожи.

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