закрыть
22 июля 2021, четверг, 11:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россиян предупредили о подорожании одежды и обуви на 20%

9
  • 22.07.2021, 9:35
  • 1,772
Россиян предупредили о подорожании одежды и обуви на 20%
иллюстрационное фото: delfi

Цены могут взлететь уже осенью.

Осенью одежда и обувь в России могут подорожать на 10-15%, а в начале 2022 года цены в рознице могут вырасти на 18–20%. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей розничной сети.

Причины роста цен — удорожание логистики и сырья. По словам ретейлеров, стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и сбоев в работе китайских портов. Кроме того, почти на 35% подорожал хлопок, а также выросла стоимость и других материалов.

Представители розницы также отмечают, что на цены влияет ослабление рубля.

Кроме того, дорожает открытие магазинов — цены на строительные материалы, дерево и металл бьют рекорды.

По актуальным данным Росстата, по большинству товарных категорий рост розничных цен в январе-июне этого года был на уровне 4–5%. Больше всего — на 8% — подорожали детские трусы. На 7% выросла цена пары перчаток из натуральной кожи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В тишине заводских цехов умрет диктатура
В тишине заводских цехов умрет диктатура Артем Черников
Здравствуй, белорус!
Здравствуй, белорус! Ирина Халип
Надо бы вспомнить, что мы делали прошлым летом
Надо бы вспомнить, что мы делали прошлым летом Телеграм-канал БОР
Достаточно уехать из города на две-три недели
Достаточно уехать из города на две-три недели Сергей Дылевский