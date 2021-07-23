Ностальгисты Алексей Макаркин

23.07.2021, 18:31

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Алексей Макаркин

фото: rfe/rl

Советская ностальгия свойственна не обычным россиянам, а «красной» субкультуре и «элитам».

Как-то много лет назад участвовал в передаче вместе с одним политиком, известным своей коррумпированностью и циничностью. И тогда не под запись (то есть не для саморекламы) он вспомнил свое детство. И радостное впечатление от показанного по телевидению сюжета об эвакуации американцев из Сайгона в 1975-м. Советский школьник искренне радовался тому, как бегут враги – и это чувство осталось и у взрослого человека, несмотря на все трансформации, которые произошли и с ним, и со страной. Помноженное на искреннюю обиду на утрату былого величия и победу геополитических противников в холодной войне.

Так что когда сейчас российские официальные лица не скрывают своего удовлетворения по поводу ухода США из Афганистана, то речь идет не только о прагматичных расчетах и не столько о них (если следовать прагматичной логике, то угроза давления радикальных исламистов на союзников России по ОДКБ существенно повышается), но о жажде реванша. Хотя бы психологического, так как всем понятно, что Россия не заместит США в Кабуле из-за воспоминаний о собственной афганской травме. К нынешним афганским лидерам у современной российской элиты никаких симпатий нет – их рассматривают не только как политических клиентов США, но и как противников СССР в 1980-е годы, триумфально вошедших в Кабул в 1992-м (либо их симпатизантов из эмиграции).

Но проблема не только в этом, но и во внутреннем ощущении, что следующим поколениям неинтересны переживания капитанов (а ныне генералов), с болью смотревших три десятилетия назад на снос памятника Дзержинскому. Или посольских секретарей (а ныне дипломатов высшего ранга) со слезами на глазах наблюдавших за спуском советского красного флага, привычно реявшего над зданием посольства. Или даже молодых политиков, делавших тогда карьеру без оглядки на текущую судьбу страны и внутренне уверенных, что все через несколько лет устаканится и Киев и Минск никуда не денутся.

Следующие же поколения (от 35 и младше) живут уже в другой реальности, без ностальгии, без приятных и не очень воспоминаний о прошлом. Более того, и для обычных россиян старшего и среднего возрастов советская тема все более уходит в прошлое – их прежде всего волнует собственное настоящее и будущее детей и внуков. Советская ностальгия свойственна в основном противоположным группам. Это "красная" (коммунистическая) и национал-патриотическая субкультуры, с одной стороны, и рефлексирующие элиты и субэлиты, с другой.

Алексей Макаркин, kasparov.ru

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