Как исчез Лукашенко 27 24.07.2021, 10:26

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Фото: ТАСС

Пропагандисты старательно маскировали его отсутствие с помощью архивных материалов.

Внезапное исчезновение публичного политика – всегда событие. В конце прошлой недели с экранов пропал Александр Лукашенко, сообщает «Настоящее время».

Пока телеграм-каналы и независимые СМИ пытались выяснить, что же произошло, провластные медиа старательно маскировали его отсутствие с помощью архивных материалов.

Подробности — смотрите в видеосюжете «Настоящего времени».

Напомним, что ряд независимых СМИ и многие телеграм-каналы сообщили о том, что Лукашенко на «Славянском базаре» в Витебске стало плохо и он срочно вылетел в Минск.

Позже некоторые телеграм-каналы и СМИ уточнили обстоятельства срочной эвакуации Лукашенко из Витебска: диктатору действительно стало плохо, скорее всего из-за жары поднялось давление. Из Витебска его эвакуировали, по одной версии, на вертолете, по другой — на частном самолете.

Также появилась информация о плохом состоянии здоровья диктатора в течение всей ночи после открытия фестиваля в Витебске: «Есть информация от достоверного источника, что усатую тварь сегодня откачивали ночью медики. Приезжали для этого в резиденцию. Заезжали больше одного раза. Они же говорят про шампанское со льдом», — сообщает телеграм-канал «Водители 97».

Телеграм-канал «Реальная Беларусь» также обратил внимание на одно из последних фото узурпатора, сделанное во время интервью арабскому изданию: на снимке присутствуют признаки (отсутствие полноценной двусторонней мимики), характерные для перенесенного инсульта.

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