В список всемирного наследия ЮНЕСКО внесли 11 европейских курортов 25.07.2021, 13:49

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Решение об этом приняли на сессии организации в китайском Фучжоу.

Помимо европейских курортов, список мирового наследия пополнили Культурный район Хима в Саудовской Аравии, Кордуанский маяк во Франции, Дармштадтская колония художников на Матильденгее (Германия) и циклы фресок XIV века в Падуе (Италия), сообщает unian.net.

11 европейских курортных городов внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение об этом приняли на сессии организации в китайском Фучжоу.

В транснациональный объект крупные курортные города Европы входит 11 городов, расположенных в семи европейских странах. В частности, в список внесены три немецких курорта (Бад-Эмс, Баден-Баден и Бад-Киссинген), три курортных города Чехии (Франтишковы Лазни, Карловы Вары, Марианские Лазни), а также австрийский Баден, бельгийский Спа, французский Виши, Монтекатини-Терме (Италия) и Бат (Великобритания).

«Все эти города развивались вокруг природных источников минеральной воды. Они свидетельствуют о международной европейской курортной культуре, которая развивалась с начала XVIII века до 1930-х годов... В совокупности эти объекты олицетворяют значительный обмен человеческими ценностями и достижениями в медицине, науке и бальнеологии», – говорится в сообщении ЮНЕСКО.

Как сообщило Министерство культуры Чехии, принимая решение о трех популярных чешских санаторных городах, в ЮНЕСКО приняли во внимание два критерия, в частности, исключительность архитектуры курортных городов и феномен оздоровительного пребывания, включая процедуры и бальнеологические методы, которые способствуют здоровью гостей курорта».

По сообщению, внесение Карловых Варов, Марианских Лазней и Франтишковых Лазней в мировое наследие ЮНЕСКО не только подтверждает их исключительность, но и будет способствовать лучшей защите и усилению сотрудничества в области охраны памятников, бальнеологического лечения, туристического движения.

Кроме европейских курортов, в список мирового наследия внесен также Культурный район Хима в Саудовской Аравии, который содержит внушительную коллекцию наскальных изображений, Кордуанский маяк во Франции, Дармштадтская колония художников на Матильденгее (Германия) и циклы фресок XIV века в Падуе (Италия), передает Радио Свобода.

Список ныне насчитывает более 1100 памятников культурного и природного наследия в 167 странах.

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