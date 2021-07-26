«Закон стада» 2 Эль Мюрид

26.07.2021, 20:30

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То, что для функционеров российской «партии власти» люди ничем не отличаются от животных, известно давно.

Россиян, которые не понимают пользу вакцинации для создания коллективного иммунитета, нужно заставить прививаться. Такое мнение выразил депутат Госсовета Татарстана от "Единой России", гендиректор телеканала ТНВ и телеведущий Ильшат Аминов. Кроме того, он сравнил граждан, отказывающихся от вакцинации, с животными, назвав их "безмозглыми баранами".

"Люди — это те же животные, и есть закон стада. Нужно привить более 60% особей, чтобы достичь коллективного иммунитета. Если безмозглому барану или, простите, корове, уже ничего невозможно объяснить, нужно их заставить ради выживания всего стада", — сказал Аминов в эфире программы "Семь дней".

То, что для функционеров российской "партии власти" люди ничем не отличаются от животных, известно давно. НСДАП - не слишком модное название после некоторых событий, поэтому для российской фашистской партии пришлось брать другое название. Но контингент и там, и там мало чем отличается.

Живодеры, садисты, зверье - достойные продолжатели дела покойного фюрера и фюрера нынешнего. В этом смысле насильственные медицинские действия в отношении населения для подобного человекообразного вполне вписываются в его представление о прекрасном. Нюрнбергский кодекс писался как раз в расчете на то, что в будущем появятся те, для которых насилие и медицинские эксперименты над еще живыми людьми будут нормой. А потому кодекс прямо и недвусмысленно запрещает их. Впрочем, сейчас по всему миру поднимает голову "новая нормальность" - реинкарнация гитлеровского "нового порядка". Поэтому медицина незаметно превратилась в ветеринарию, поэтому к ней предъявляются и соответствующие требования.

Кстати, животными для депутата являются все - и привитые, и непривитые. Для него разницы нет, так что клеймо о вакцинации не прибавляет никаких прав - для сегодняшних фашистов это просто номер на запястье. У нынешних кремлевских и их прихлебателей подход простой - есть уже клейменное стадо, а есть то, которое еще предстоит заклеймить. Но права считаться человеком нет ни у кого. Ну, конечно, кроме самих нынешних хозяев страны.

Мюрид Эль, kasparov.ru

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