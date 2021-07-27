«Белавиа» прокомментировала еще один инцидент со своим самолетом 4 27.07.2021, 15:06

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фото: tut.by

Hа этот раз рейса Минск — Хургада.

Инцидент с самолетом «Белавиа», который должен был вылететь из Минска в Хургаду, произошел минувшей ночью. Из-за этого пассажиры вылетели на египетский курорт с четырехчасовым опозданием.

Как сообщила zerkalo.io пресс-служба «Белавиа», самолет Boeing 737−800 в национальном аэропорту Минск столкнулся с телескопическим трапом и повредил законцовку крыла (винглет). Инцидент произошел во время буксировки самолета для выполнения рейса В2−8213 из Минска в Хургаду.

Судно должно было вылететь в 02.25 вторника, однако рейс задержали, пассажиров разместили в зоне ожидания аэропорта.

«Рейс В2−8213 вылетел из Минска в Хургаду на резервном воздушном судне в 06.52. Для установления точных причин инцидента, в том числе оценки действий водителя буксировщика, будет создана специальная комиссия», — сообщила пресс-служба авиакомпании.

Напомним, это второй инцидент за последние два дня. В понедельник самолет, летевший из Минска в Анталью, вынужден был изменить маршрут и сесть в аэропорту Домодедово из-за неисправности одного из двигателей.

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