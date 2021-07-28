Киберпартизаны объявили о взломе АИС «Паспорт» 28.07.2021, 7:48

Опубликованы паспортные данные пособников режима.

Киберпартизаны объявили о взломе автоматизированной информационной системы «Паспорт».

В подтверждение были опубликованы паспортные данные сбежавшего в Беларусь бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, председателя ЦИК Лидии Ермошиной, Натальи Качановой, главы КГБ Ивана Тертеля и других персон.

Киберпартизаны утверждают, что получили доступ к персональным данным руководства силовых структур, людей из близкого окружения Лукашенко, сотрудников КГБ, агентуры и резидентуры в ЕС. Часть информации будет обнародована.

АИС «Паспорт» — это инструмент автоматизации служебной деятельности подразделений паспортно-визовой службы уровня ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов, а также подчиненных им подразделений паспортно-визовой службы территориальных органов внутренних дел. Система создана НПООО «ТОДЕС» по заказу МВД.

Ранее киберпартизани объявила о взломе АИС «ГАИ-ЦЕНТР».

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