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Борисовский феномен: в районе никто не хочет быть директором

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  • 29.07.2021, 17:50
  • 4,498
Борисовский феномен: в районе никто не хочет быть директором

Некоторые из директорских вакансий не заняты уже второй год.

Согласно информации, опубликованной на сайте Минского облисполкома, в Борисовском районе ныне свободны семь директорских вакансий. Некоторые из них не заняты уже второй год, пишет ex-press.by.

Сегодня ищут директоров в следующие организации: ГП «Градостроитель», ОАО «Борисовская Агропромтехника», ОАО «Пищевой комбинат «Веселово», ОАО «Белмедстекло», КПУП «Борисовводоканал», ОАО «Борисовский авторемонтный завод», «Зональный государственный архив в г. Борисове».

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