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В Нидерландах создали электромобиль с рекордной дистанцией на одной подзарядке

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  • 30.07.2021, 12:46
  • 3,594
В Нидерландах создали электромобиль с рекордной дистанцией на одной подзарядке

Модель называется One.

Голландский стартап Lightyear выпустит автомобиль на солнечных батареях. Производить этот электромобиль начнут весной 2022 года в Финляндии; к лету планируется выпустить около тысячи машин для потребителей. Модель получит название One, пишет «Евро пульс».

Общий запас хода электромобиля после обычной зарядки составит 725 км. Сейчас максимальная дистанция электромобилей на рынке — 652 км.

Модель оснастят встроенными солнечными панелями, что сделает автомобиль фактически автономным. Благодаря панелям электромобиль сможет проехать до 70 километров в день на одной энергии солнца без подзарядки.

Стартап финансируется программой ЕС Horizon2020.

Ранее другой голландский стартап разработал первый в мире «солнечный» электромобиль для дальних поездок, а в Германии создали совершенно новый тип электромобиля, меняющего свою форму.

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