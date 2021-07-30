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В ООН указали на опасные заболевания у нелегалов, которые проникают в Литву через Беларусь

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  • 30.07.2021, 14:44
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В ООН указали на опасные заболевания у нелегалов, которые проникают в Литву через Беларусь

Ситуацию серьезно осложняет переполнение миграционных центров

Среди мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые незаконно проникают в Литву с территории Беларуси, широко распространены опасные заболевания, в том числе рак, диабет и детский церебральный паралич. Об этом сообщает LRT со ссылкой на советника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в республике Владимира Синева.

По его словам, ситуацию серьезно осложняет переполнение миграционных центров, а, как следствие, и распространение коронавируса среди нелегалов. «Не хватает места, где люди могли бы переночевать и спокойно спать, а санитарная инфраструктура очень старая», — указал Синев.

Он отметил, что все эти проблемы рано или поздно предстоит разрешить литовским властям. Первоочередной из них является нехватка места в специализированных лагерях. «Я видел комнату, где живет семья и большая группа одиноких мужчин из-за нехватка места, очень много людей», — добавил советник.

Ранее власти литовского города Алитус обнаружили у нескольких десятков нелегальных мигрантов чесотку. Социальные службы привезли им необходимые медикаменты и новую одежду, но указали, что муниципалитет не способен в полной мере оказать больным помощь из-за нехватки денежных средств и профильных специалистов в больницах.

Миграционный кризис на границах Беларуси и Евросоюза (ЕС) начался в конце мая. Литовские пограничники фиксируют рекордный наплыв нелегалов с 1991 года. Вильнюс обвиняет в случившемся Минск и лично Лукашенко. Белорусское руководство использует национальный туроператор «Центркурорт» для переправки беженцев из Сирии и Ирака к границам ЕС и зарабатывает на этом.

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