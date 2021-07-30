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В Аравийском море совершено нападение на танкер

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  • 30.07.2021, 18:39
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В Аравийском море совершено нападение на танкер
иллюстрационное Фото: ap

Есть жертвы.

В Аравийском море погибли двое членов экипажа японского танкера Mercer Street, который было подвергся нападению в ночь на пятницу. Речь идет о гражданах Великобритании и Румынии, сообщила компания-оператор судна Zodiac Maritime в пятницу, 30 июля.

"С глубокой скорбью сообщаем о том, что, насколько нам известно, инцидент на борту Mercer Street 29 июля привел к смерти двух членов экипажа – гражданина Румынии и гражданина Великобритании. У нас нет информации о том, что кто-либо еще пострадал", – говорится в сообщении.

Подробности инцидента, который предположительно связан с пиратством, не приводятся. В компании пояснили, что обстоятельства произошедшего выясняются, началось расследование.

Также сообщается, что танкер находится под контролем экипажа. Судно следует в безопасный порт в сопровождении военного корабля США.

В свою очередь портал британской компании Dryad Global, специализирующейся на вопросах безопасности, сообщил, что экипаж танкера состоит из 27 человек, в их числе один россиянин, а также граждане Украины, Грузии, КНР и других стран.

По данным Морской торговой организации Великобритании, нападение на судно произошло около 23:40 четверга по всемирному координированному времени (02:40 пятницы по Киеву). Судно находилось в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана.

Принадлежащей израильскому предпринимателю Оялю Оферу, танкер-химовоз без груза следовал из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. Mercer Street принадлежит японскому судовладельцу и ходит под флагом Либерии.

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