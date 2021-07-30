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«Индийский» штамм коронавируса обнаружили в 132 странах

  • 30.07.2021, 19:05
«Индийский» штамм коронавируса обнаружили в 132 странах
фото: Istock

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ.

Штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали в 132 странах, заболеваемость COVID-19 продолжает расти. Об этом заявил 30 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге, который транслировали на сайте организации, передает gordonua.com.

"В среднем, в пяти регионах ВОЗ заболеваемость увеличилась на 80% или удвоилась за последние четыре недели. В Африке заболеваемость увеличилась на 80%. В большинстве случаев это происходило из-за высокораспространяемого штамма "Дельта", который обнаружен сейчас уже в 132 странах", – заявил Гебрейесус.

В ВОЗ предупредили, что в будущем возможны появления других штаммов коронавируса.

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