«Индийский» штамм коронавируса обнаружили в 132 странах 30.07.2021, 19:05

фото: Istock

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ.

Штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали в 132 странах, заболеваемость COVID-19 продолжает расти. Об этом заявил 30 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге, который транслировали на сайте организации, передает gordonua.com.

"В среднем, в пяти регионах ВОЗ заболеваемость увеличилась на 80% или удвоилась за последние четыре недели. В Африке заболеваемость увеличилась на 80%. В большинстве случаев это происходило из-за высокораспространяемого штамма "Дельта", который обнаружен сейчас уже в 132 странах", – заявил Гебрейесус.

В ВОЗ предупредили, что в будущем возможны появления других штаммов коронавируса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».