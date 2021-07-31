Что пишет Николай Статкевич, которого судят без его присутствия 4 31.07.2021, 18:09

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Супруга одного из лидеров оппозиции процитировала письма.

В Гомельском СИЗО № 3 судят одного из лидеров оппозиции Николая Статкевича вместе с народным блогером Сергеем Тихановским, блогером Игорем Лосиком, модератором социальных сетей «Страна для жизни» Дмитрием Поповым, оператором Артемом Саковым и блогером Владимиром Цыгановичем. Статкевич отказался от участия в судебном процессе. Сейчас его судят без его присутствия, передает «Радыё Свабода».

Жена политика Марина Адамович получает от него письмa. Но ее письма, вероятно, до Николая Статкевича не доходят. «Потому что он пишет, что последнее мое письмо получил, датированным 4 июля».

Он пишет, что получает мало писем от людей. Тем не менее ему было передано письмо от Воскресенского. Николай только посмеялся над предложением о помиловании. В письме политик заявил, что не считает целесообразным отвечать на подобные предложения.

Он также написал свои мысли по поводу объявленной белорусскими властями «зачистки» третьего сектора. «Что касается «зачистки», то ее периодически обещали в ответ на санкции. Якобы он есть (третий сектор - Прим.). Хотя в прошлом году он появился в районах и дворах. Если режим решит убрать декоративные организации с фасада, это не приведет к отмене санкций, наоборот», - процитировала письмо супруга Николая Статкевича.

Суд тянется в закрытом режиме в гомельском СИЗО №3 с 24 июля. Адвокаты говорят, что дату приговора пока сложно предсказать.

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