Глава украинского «Нафтагаза»: Мы не рассматриваем закупки газа из России 1 31.07.2021, 21:43

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Украина хочет начать экспортировать газ, а не импортировать.

Украина не рассматривает вариант закупок газа у России. Об этом заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко, пишет liga.net.

"Мы вообще такой вариант не рассматриваем, ни с кем не ведем разговор об этом", – заявил Витренко. По его словам, Украина хочет начать экспортировать газ, а не импортировать.

В Украине добывается примерно 20 млрд кубометров газа в год, страна потребляет около 30 млрд кубометров, 10 млрд импортируются, рассказал Витренко.

Главное для перехода на экспорт газа – не увеличить его добычу, а уменьшить неэффективное потребление, считает Витренко. Одним из наиболее проблемных секторов, который потребляет газ, он назвал централизованное теплоснабжение. В этой области в Украине есть возможности переходить с газа на такие источники энергии, как биомасса или биогаз, отметил Витренко.

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