закрыть
31 июля 2021, суббота, 23:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава украинского «Нафтагаза»: Мы не рассматриваем закупки газа из России

1
  • 31.07.2021, 21:43
  • 1,168
Глава украинского «Нафтагаза»: Мы не рассматриваем закупки газа из России

Украина хочет начать экспортировать газ, а не импортировать.

Украина не рассматривает вариант закупок газа у России. Об этом заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко, пишет liga.net.

"Мы вообще такой вариант не рассматриваем, ни с кем не ведем разговор об этом", – заявил Витренко. По его словам, Украина хочет начать экспортировать газ, а не импортировать.

В Украине добывается примерно 20 млрд кубометров газа в год, страна потребляет около 30 млрд кубометров, 10 млрд импортируются, рассказал Витренко.

Главное для перехода на экспорт газа – не увеличить его добычу, а уменьшить неэффективное потребление, считает Витренко. Одним из наиболее проблемных секторов, который потребляет газ, он назвал централизованное теплоснабжение. В этой области в Украине есть возможности переходить с газа на такие источники энергии, как биомасса или биогаз, отметил Витренко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Отправим Таракана забастовкой в нокаут
Отправим Таракана забастовкой в нокаут Артем Черников
Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников