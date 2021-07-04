Белорус заметил в Минске странных иностранцев и вскрыл одну из схем переброски нелегалов в Литву 19 4.07.2021, 8:28

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Власти размещают беженцев в специальной гостинице.

Беженцы продолжают прибывать в Беларусь и их выдает странное поведение.

Похоже, до переброски на границу режим размещает беженцев в гостинице «Виктория Олимп Отель». Судя по всему, это входит в пакет услуг по нелегальной миграции компании «Центркурорт», ответственной за доставку нелегальных мигрантов с Ближнего Востока в ЕС.

Подписчик телеграм-канала «ЧП Беларусь» вчера заметил группу неизвестных арабской внешности в автобусе №1 в Минске. По его словам, они совсем не понимали, где оказались и куда им нужно доехать, в руках у них были карточки гостиницы.

— В шутку на английском пожелал им удачи на литовской границе. Они сразу очень заволновались и отошли от нас, — пишет читатель телеграм-канала.