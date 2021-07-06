Беларусь уходит в отпуск 10 6.07.2021, 8:57

16,334

Лишим синепалого и его холуев кормовой базы!

Ряд белорусских телеграм-каналов распространил информацию об «отпускных» настроениях в обществе.

Житель минской Чижовки предложил в районном чате свой способ изменить ситуацию в стране.

Сегодня всем в Беларуси и мире очевидно, что Лукашенко абсолютно неадекватен. Все попытки Трехпроцентного взять ситуацию под контроль и вернуть в 2019 год идут прахом.

Россия денег не дает, санкции добивают и без того дряхлую экономику, абсолютное большинство людей ненавидят власть.

Сейчас все обсуждают вопрос, как нам победить режим. На самом деле это можно сделать просто и быстро, ведь нас по-прежнему 97 процентов. А слабовики только проедают последние бюджетные деньги, ничего не строят, не производят и не пашут.

Люди понимают, что открытый протест сейчас неразумен, не стоит самим подставляться под репрессии. Больше всего режим боится забастовок. Но для частного бизнеса, который обеспечивает более 50 процентов бюджета страны, открытый уход в стачку — малореален. Однако никто не может запретить белорусским предпринимателям уйти в отпуск. Право на отдых еще никто не отменял.

Белорусы! Уходите в отпуск! Закрывайте свои фирмы, магазины, кафе, торговые точки, ставьте на прикол свои такси и езжайте на дачи, на море, выезжайте на природу. Лишим синепалого и его холуев кормовой базы! Всего несколько недель остановки деловой активности и система рухнет.

Беларусь уходит в отпуск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».