Стало известно, сколько украинцев опять готовы проголосовать за Зеленского 1 10.08.2021, 13:10

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Владимир Зеленский

Как распределились электоральные симпатии украинцев?

Если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, то в первом туре больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать 29% тех, кто уже определился и пойдет на выборы, говорится в результатах опроса «Центра Разумкова».

Пятый президент Украины Петр Порошенко получил бы 16% голосов, а сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко - 15%. За лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко готовы проголосовать 11% опрошенных, а за лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко - 6%.

«Радикала» Олега Ляшко, бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана и Романа Кошулинского готовы поддержать по 3% граждан. За спикера парламента Дмитрия Разумкова и экс-министр обороны Анатолия Гриценко проголосовали бы по 2% украинцев. Виталий Кличко и Александр Вилкул получили бы по 1% голосов.

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