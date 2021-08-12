Чек-лист: как закупиться продуктами на $79, чтобы на месяц уйти в забастовку
- 12.08.2021, 7:46
Белорусская семья выдержит месяц забастовки, а что будет с режимом?
- Чтобы уйти одному человеку на месяц в забастовку, надо купить продуктов на 150-200 белорусский рублей. Этого хватит даже прокормить всю семью,— считает читатель телеграм-канала «Баста».
Он поделился своим вариантом списка продуктов первой необходимости:
- Oвсяные хлопья — 20 пачeк,
- рис — 10 пачек по 800 г,
- гречка — 10 пачек по 800 г,
- манка —5 пачек по 1000 г,
- горох — пачек по 800 г,
- макароны — 10 пачек по 900 г,
- спагетти — 10 пачек по 900 г,
- мука 5 пачек — по 2 кг,
- сахар 5 пачек по 1 кг,
- соль 2 пачки по 1 кг,
- мясо (грудинка свиная) — 5 кг,
- капуста — 10 кг,
- морковь — 1 кг,
- тушенка — 5 банок,
- масло растительное 5 бутылок по 800 мл,
- туалетная бумага — 5 шт.,
- зубная паста — 2 тюбика.
Что бы вы добавили в список, или наоборот, убрали бы? А может, вы закупаетесь совершенно другим набором продуктов? Делитесь своими мыслями в комментариях.