Екатерина Снытина: Не сомневаюсь в том, что ситуация в Беларуси изменится 15.08.2021, 10:50

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Этот год стал временем становления для многих.

Что изменилось в Беларуси за год с начала массовых протестов? Какими стали политика, медиа, спорт, культура и церковь?

Свой комментарий на эту тему «Голосу Америки» дала известная баскетболистка Екатерина Снытина:

— Раньше белорусские спортсмены жили как бы в своем коконе, во внутренней эмиграции, старались не вникать в то, что происходит. Но этот год стал переломным. Он сыграл огромную роль в становлении меня как гражданина. И для многих это стало годом становления.

У нас тоже были точки невозврата. Когда посадили на тринадцать суток Елену Левченко, одну из топовых баскетболисток в Европе, стало ясно: режиму все равно, кто ты — спортсмен, рабочий, учитель — если ты выступаешь открыто, тебя могут арестовать. Елену посадили просто потому, что у нее есть голос, она не была готова молчать по поводу того, что происходит на улицах и в стране. Это стало важным сигналом.

Конечно, есть и провластные спортсмены, которые поддерживают режим. Они написали письмо в поддержку власти, и остальным стали поступать сигналы: не подпишете — вашей команде не будет финансирования. Это и стало создавать раскол между людьми.

Раньше было, условно, три группы спортсменов: одни были за свободу, другие были за режим, а третьи пытались остаться посередине: моя хата с краю, я просто тренируюсь. Так вот сейчас режим ставит людей в такие условия, что оставаться посередине невозможно. Сейчас если ты не молчишь — тебя автоматически записывают в противники режима.

За год белорусский спорт серьезно деградировал, он идет на дно. Сейчас на первое место выходит не профессионализм, а лояльность режиму. Будешь ли ты молчать, когда на твоих глазах будут происходить зверства? Очень многие уезжают, отток людей продолжается. И это естественно — люди не хотят ждать, пока за ними придут, а потом гнить в тюрьме. Они хотят бороться, а в стране это делать невозможно.

Мы хотим сделать свою страну лучше, вытащить ее из этой ямы. И сомнений в том, что ситуация изменится, у меня нет.

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