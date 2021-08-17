Врачи назвали наиболее восприимчивый к COVID-19 возраст среди детей 17.08.2021, 7:45

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Исследование провели в канадской провинции Онтарио.

Младенцы и малыши в возрасте до трех лет меньше всех восприимчивы к коронавирусу, но в случае заражения становятся самыми опасными разносчиками заболевания. Об этом говорится в исследовании агентства здравоохранения Канады, опубликованном в медицинском журнале JAMA Pediatrics.

Исследование проводили на основе данных о случаях заражения COVID-19 в канадской провинции Онтарио с 1 июня по 31 декабря 2020 года. Ученые проанализировали все положительные тесты, полученные в каждой отдельной семье, а затем определили так называемый «индексный случай» — человека, который первым почувствоваь симптомы коронавируса и дал положительный тест на него.

Они выделили 6280 семей, в которых первому зараженному было меньше 18 лет, затем выявляли вторичных больных в том же доме, которые заболевали в течение двух нелель после выявления симптомов у первого. В результате оказалось, что риск тяжелого течениея болезни и смерти от коронавируса по-прежнему значительно ниже у детей младшего возраста по сравнению с детьми подросткового возраста и взрослыми. При этом, младенцы и малыши с большей вероятностью передадут болезнь окружающим, поскольку за ними ухаживают в тесном контакте — обнимают, держат на руках.

По словам авторов исследования, эти результаты помогут скорректировать стратегии предотвращения заболевания детей в школах, детсадах и других учреждениях, в частности, вентиляцию помещений, уборку классов, ношение масок и, в случае необходимости, перевод школьников на дистанционное обучение. Также это поможет усилить важность вакцинации всех лиц старше 12 лет, которые контактируют с маленькими детьми.

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