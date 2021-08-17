Собака, решившая обогнать поезд, стала звездой Сети 3 17.08.2021, 10:29

2,478

Видеохит из Шотландии.

Эта собака, снятая на видео в Шотландии, явно слишком высокого мнения о своих талантах бегуньи, пишет 120.su.

Конечно, гончая довольно быстра, но, ставя перед собой задачу обогнать поезд, она всё-таки перегнула палку.

Зрителям оставалось только удивиться странной привычке собаки (ведь известно, что подобные гонки происходят регулярно), а равно как и похихикать над самонадеянностью главной героини видеоролика.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».