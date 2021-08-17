Собака, решившая обогнать поезд, стала звездой Сети

Собака, решившая обогнать поезд, стала звездой Сети3
- 17.08.2021, 10:29
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Видеохит из Шотландии.
Эта собака, снятая на видео в Шотландии, явно слишком высокого мнения о своих талантах бегуньи, пишет 120.su.
Конечно, гончая довольно быстра, но, ставя перед собой задачу обогнать поезд, она всё-таки перегнула палку.
Зрителям оставалось только удивиться странной привычке собаки (ведь известно, что подобные гонки происходят регулярно), а равно как и похихикать над самонадеянностью главной героини видеоролика.