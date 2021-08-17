Время пришло 2 Андрей Санников

17.08.2021, 13:00

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Забастовочное движение должно стать таким же массовым, какими были уличные протесты год назад.

Год назад, 17 августа, шахтеры начали стачку в поддержку перемен в стране. Рабочие создали стачком, который выдвинул главное требование – отставка диктатора Лукашенко. Стачка на «Беларуськалии» стала знаковым событием Белорусской революции, ощутимой поддержкой всенародных протестов против опостылевшего диктатора и его прихвостней.

На стачком «Беларуськалия» сразу же обрушились жесткие репрессии. Бастующих шахтеров арестовывали, бросали в тюрьмы, выдавливали из страны, шантажировали, пытались подкупать, запугивали и лишали всех прав.

Несмотря на все эти преступные действия режима Лукашенко стачка выстояла и продолжает бороться вместе со всеми за свободную и независимую Беларусь.

Объявление стачки означало продолжение традиций шахтеров, которые много сделали в первые годы нашей независимости для защиты прав трудящихся, для отстаивания достоинства людей труда в Беларуси.

Сегодня хочется вспомнить одного из тех, кто стоял у истоков этих традиций. Леонид Мархотко был в числе организаторов независимого профсоюза, первого марша шахтеров Солигорск — Минск, активно поддерживал и консультировал нынешний стачком. В марте этого года Леонид умер от ковида, а по сути погиб из-за преступной, бесчеловечной политики режима Лукашенко во время пандемии. Светлая память герою Беларуси.

Стачка стала одним из брендов свободной Беларуси, раскрыла преступления холуйской администрации «Беларуськалия», коррупцию и пренебрежение правами рабочих.

Значение стачки на «Беларуськалии» уже значительно в историческом плане, но станет более весомым, когда к ней присоединяться в очном порядке все те тысячи шахтеров, которые ее поддерживают, но пока не стали ее активными участниками.

Время пришло!

Забастовочное движение должно стать таким же массовым, какими были уличные протесты год назад. Это поможет и бастующим, и протестам.

Вместе до победы!

Андрей Санников, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», europeanbelarus.org

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