Ученые: Древние жители Хорватии произошли от анатолийских предков 19.08.2021, 20:05

Ученые установили генетическую историю древнего населения современной Хорватии.

Ученые из Венского университета совместно с учеными из Австрии, Германии и Хорватии провели исследование генетической истории и социальной организации населения Хорватии периода неолита и бронзового века, сообщает N+1.

Они проанализировали геномы 28 индивидов, останки которых обнаружили в современной Восточной Хорватии. По времени они относятся к периодам от среднего неолита до римского времени, а это около 4700-400 годов до нашей эры.

Для установления последовательности полных геномов ученые отобрали образцы 19 индивидов, останки которых обнаружили на неолитической стоянке Попова земля (это одно из крупнейших известных поселений сопотской археологической культуры).

Ученые отметили, что половина найденных здесь костей принадлежала подросткам. Две трети из погибших были девочками, в то время как среди взрослых количество погибших среди мужчин и женщин было равно.

Со стоянки Попова земля также было и несколько других образцов, среди которых один из римского периода. Останки еще семи человек были раскопаны на памятнике среднего бронзового века Ягодняк-Крчевина.

Оказалось, что генетически образцы укладываются в европейский кластер неолитических и скотоводческих популяций бронзового века. Образцы эпохи среднего неолита тесно связаны с другими индивидами из Юго-Восточной и Центральной Европы.

К ней относятся и древние жители Хорватии, у которых большая часть генов от анатолийских предков и небольшая часть от западноевропейских охотников-собирателей.

Генетики установили, что в эпоху бронзы были контакты между жителями современной Хорватии и популяциями, происходившими из Карпатского бассейна.

Особи медного века со стоянки Попова земля, демонстрируют раннее присутствие в регионе людей со степным происхождением, что значительно отличает их от жителей Вучедольской культуры. Геном единственного индивида, жившего в римский период, оказался очень похожим с современным европейским населением.

Такое генетическое изобилие и практически отсутствие сношений между неродственными особями дает ученым предположить, что у этих групп было большое сообщество, у которого был запрет на заключение брака за пределами определенной социальной группы, а чаще всего родственной. Это подтверждают археологические данные о высокой плотности населения в регионе.

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