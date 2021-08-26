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Политолог: Лукашенко увлеченно и яростно сам себе копает «могилу»

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  • 26.08.2021, 10:33
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Политолог: Лукашенко увлеченно и яростно сам себе копает «могилу»
Андрей Суздальцев

Стоит ли ему мешать?

Пошел третий месяц провокации на границах и можно сделать предварительные итоги, пишет в своем телеграм-канале российский политолог Андрей Суздальцев:

- миграционный кризис РБ и ЕС является составной и видимо уже почти неотъемлемой частью белорусского политического кризиса, реакцией режима Лукашенко на международные санкции, воздушную блокаду и политическую изоляцию со стороны Запада;

- масштабы миграционного давления на страны ЕС (первоначально Литва, следом Польша, Латвия и Эстония) оказались недостаточными для того, чтобы Лукашенко смог навязать Евросоюзу свои условия восстановления отношений с его политическим режимом. За стол переговоров с Минском ЕС так и не сел, легитимизации шестого срока Лукашенко нет, получить деньги из Брюсселя на охрану собственной границы не удалось;

- кризис в очередной раз продемонстрировал Европе, да и России человеконенавистническую суть режима Лукашенко, не гнушающегося использовать в своих целях ищущих убежища людей, включая женщин и детей;

- Евросоюз в итоге поддержал Вильнюс, а следовательно, и остальные страны ЕС, граничащие с Беларусью, в их усилиях остановить поток мигрантов из минского аэропорта;

- белорусские власти, сфокусировавшись на провокациях и информационных поводах, не смогли должным образом администрировать «Тропу Лукашенко», обеспечить процесс беспроблемной доставки мигрантов в ЕС, что в итоге привело к остановке трансфера мигрантов из Ирака и других стран Ближнего и Среднего Востока, а также Магриба;

- «афганизация» «Тропы Лукашенко», включающая перспективу появления на территории Беларуси центра международного терроризма и наркотрафика, гарантировано приведет Минск не только к конфликтам с соседними странами ЕС, но и с Россией;

Если основываться на белорусских национальных интересах, то Лукашенко должен немедленно прекратить провокацию с мигрантами.

Но в тоже время, руководствуясь стратегией борьбы с правящим режимом, где в ходу политическая формула «чем хуже, тем лучше», то получается, что Лукашенко, превращаясь в европейского Саддама Хусейна и используя беженцев в целях политического выживания, на самом деле увлеченно и яростно сам себе копает «могилу».

Стоит ли ему мешать?

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