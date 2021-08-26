Фотофакт: Шокирующая парковка в самом центре Минска 13 26.08.2021, 12:31

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Авто расположились на тротуаре в три ряда.

В большом городе люди все реже обращают внимание на, скажем так, популярные нарушения, вроде авто, припаркованного на тротуаре или зеленой зоне. Но иной раз водители переходят все границы, так что игнорировать их поступки становится просто невозможно. В эти проступки в буквальном смысле упираешься, прогуливаясь в самом центре столицы.

Читатель «Онлайнера» с ником I_love_Minsk рассказал о случае стихийной парковки на тротуаре на улице Янки Купалы, недалеко от цирка и проспекта Независимости. Исторический центр, а тротуар перегорожен стоящими авто, причем стоящими не вдоль, а поперек, будто водители сговорились перекрыть проход.

— Ни с коляской, ни на велосипеде из-за них было не пройти. Люди на проезжую часть дороги выходили, — констатировал автор фото.

И такой манере парковаться по-настоящему трудно найти логическое объяснение или хоть какое-то оправдание. Volvo, BMW и Toyota стояли в три ряда, будто это не пешеходная часть улицы, а забитая парковка возле городского базара.

Читатель подчеркивает: таким образом автомобили стояли не менее получаса, то есть об остановке для разгрузки, погрузки и чего-то такого речь тоже не идет.

— Вчера с 15:30 до 16:00 они стояли. Потом крайних предупредили, что уже вызвали ГАИ, и они уехали. Причем Toyota так по встречной и проехал, — рассказал собеседник.

ГАИ за указанный промежуток времени, по словам I_love_Minsk, он так и не дождался.

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