Все зависит только от нас 27.08.2021, 11:40

Фото: ТАСС

Стачке быть.

Вчера в сети разлетелось письмо Виктора Бабарико жительнице Гомеля. В нем он сказал, что все зависит от нас. Это правда. Каждое наше решение может что-то изменить в нашей жизни, пишет телеграм-канал «БОР».

Вместе с этим, чтобы решения приводили к какому-то качественному результату, необходимо быть смелым. Доводить каждое дело до конца. В этом проявляется сила духа, а она у нас есть.

Только вспомните, как мы заводами выходили на Марши. Никто не мог нас остановить. Как мы требовали правосудия, хотя кулаки сжимались разносить в пух и прах все. Как стояли друг за друга горой.

Именно поэтому только рабочие могут разрешить сложившуюся ситуацию в стране. Посадить Сипатого с его псами в клетку, где им и место.

Мы сильные, смелые, свободные.

Мы с этим справимся.

Стачке быть.

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