Эрдоган: Талибы предложили Турции управлять аэропортом Кабула 27.08.2021, 14:16

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

Стамбул пока не принял решение.

Исламистское движение Талибан предложило Турции управлять аэропортом Кабула, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает агентство "Анадолу".

По словам Эрдогана, Турция пока не приняла решение, соглашаться ли на предложение Талибов взять управление аэропортом Кабула.

"Турция осуждает трагедию, масштабный теракт, имевший место накануне в Кабуле", – заявил Эрдоган. Он подчеркнул, что совершение Исламским государством теракта в критический период эвакуации из Афганистана демонстрирует степень опасности этой террористической организации для региона и мира.

Эрдоган пообещал, что эвакуация турецкого контингента из Афганистана завершится в ближайшие сроки.

Вчера, 26 августа 2021 года, возле аэропорта Кабула, где собрались местные жители, желающие покинуть страну, прогремел взрыв. Еще один взрыв произошел возле отеля Baron. Официальный представитель США сообщил Reuters, что взрыв был осуществлен террористом-смертником.

Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

Президент США Джо Байден заявил, что США не оставят теракты без ответа и нанесут удар по ИГ. По последним данным, в результате взрыва в аэропорту Кабула погибли 13 военных США и 90 афганцев.

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