Найдены три лучших витамина и минерала для здоровья мозга 1 29.08.2021, 9:25

3,362

Парадокс состоит в том, что 90% серотонина вырабатывается в желудочно-кишечном тракте.

Исследователи все больше внимания уделяют изучению связи между серым веществом и диетой. Уже известно, что 90% серотонина, например, который также называют “гормоном счастья”, вырабатывается в желудочно-кишечном тракте.

Об этом сообщает Eat This, Not That! (перевод — u-news.com.ua).

Врачи признают важную роль микробиома кишечника в здоровье мозга и считают, что лучший способ поддержать его работу – придерживаться правильного питания, с помощью которого можно получить все необходимые витамины и минералы. Доктор медицинских наук Ума Найду назвала вещества, от дефицита которых мозг страдает больше всего.

Витамин D

Жирорастворимый витамин поддерживает здоровье костей и действует как нейростероид. Он помогает уменьшать воспаление в организме и контролирует высвобождение фактора роста нервов (NGF), который необходим для правильного функционирования нейронов в гиппокампе, ответственном за обучение и память.

“Многие люди испытывают дефицит витамина D, особенно те, кто живет на крайнем северо-востоке, как и я, где климат и интенсивность солнечного света влияют на его уровень в крови”, – рассказала Найду.

Хорошим источником витамина считается жирная рыба и грибы. В меньшем количестве он также содержится в молочных продуктах и желтках яиц.

Омега-3

Существует три основных типа жирных кислот омега-3: альфа-линоленовая кислота растительного происхождения, эйкозапентаеновая (EPA) и докозагексаеновая кислоты (DHA), содержащиеся в рыбе. EPA и DHA крайне важны для здоровья сердца и мозга. “Омега-3 укрепляют здоровье мозга, снижая маркеры воспаления и защищая от нейроны”, – пояснила Найду.

Научные исследования показали, что у пациентов с деменцией наблюдается крайне низкий уровень омега-3, а справиться со снижением когнитивных функций может помочь прием добавок вещества.

Магний

“Этот минерал участвует в 300 биохимических реакциях организма, включая регулирование настроения и сон”, – рассказала врач. Исследования показывают, что дефицит магния связан с тревожными расстройствами, СДВГ, усталостью и низким либидо.

В большом количестве вещество содержится в тыквенных семечках, пшеничных отрубях, какао, семенах кунжута, гречке, жареном миндале и арахисе. Принимать добавки с магнием не рекомендуется без предварительной консультации с врачом, предупредила Найду.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».