«Забираются в квартиры и объедают даже герань» 2 31.08.2021, 20:29

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Фото: Жыцце Палесся

Американская белая бабочка обгрызает Мозырь и Речицу, а огневка- зеленые насаждения в Бресте.

Если вы собрались снимать фильм ужасов, прямо сейчас можете найти неплохую натуру в белорусских райцентрах – Мозыре и Речице. Их атаковала американская белая бабочка. Гусеницы этой бабочки пожирают растительность и оплетают деревья тонкой паутиной. Получаются страшноватые пейзажи, пишет kp.by.

Фото: Жыцце Палесся

Мозырская газета «Жыцце Палесся» сообщает со слов читателей что гусеницы заполонили микрорайон Заречный. Читательница сфотографировала полчища гусениц и рассказала изданию, что гусеницы обгрызают начисто листья плодовых деревьев, канадского клена и ореха. Особенно любят шелковицу и алычу. Забираются они и в квартиры, едят комнатные растения, даже специфически пахнущую герань.

Фото: Черный список Беларусь, Вконтакте

О нашествии американской белой бабочки в Речице сообщает Sputnik. По информации издания, в Речице объявлен карантин, фитоинспектора и коммунальные службы борются с нашествием инвазивного насекомого. Деревья обрезают, пораженные участки сжигают, уничтожают гнезда бабочек.

А вот что рассказали о нашествии бабочек в Речице подписчики паблика Черный список Беларусь Вконтакте.

«У нас полностью сожрала яблоню, грушу и вишню, уже перебрались на орех грецкий немного. В беседку невозможно зайти: она вся в гусеницах этих. Вся детская площадка, горка, батут. Это кошмар просто», - рассказывает один из жителей Речицы.

«У нас до 5 этажа по стенкам дошли, жуть... Прямо наступление татаро-монгол какое-то. Я в ЖЭК звонила — они не знают, что с этим нашествием делать. Советуют обратиться в СЭС или ждать морозов, когда гусеницы сами погибнут. Мы-то морозов подождём, а деревьям — конец», - сетует другая речичанка.

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