Партия ракетных комплексов Javelin будет поставлена в Грузию 4.08.2021, 7:51

Фото: Public domain

Американская администрация официально уведомила Конгресс о принятом ею решении.

Партия американских переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму в $30 млн будет поставлена в Грузию.

Об этом сообщили в управлении Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности, передает «Голос Америки».

Отмечается, что Тбилиси запрашивал у Вашингтона 82 ракеты для Javelin и 46 командно-пусковых установок.

Американская администрация официально уведомила Конгресс о принятом ею решении.

Согласно официальному заявлению, предлагаемая продажа этих систем «не приведет к изменению военного баланса в регионе».

При этом, с точки зрения Пентагона, она будет способствовать «поддержке внешней политики и национальной безопасности США за счет усиления безопасности Грузии, которая является стратегическим партнером и ключевым игроком, способствующим безопасности и стабильности в регионе».

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