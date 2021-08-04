В ГАИ в Ждановичах — снова огромные очереди 4.08.2021, 15:12

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Система электронной регистрации посетителей выведена из строя.

«В МРО в Ждановичах не работает электронная очередь, все стоят по живой на постановку на учет, — написал в редакцию onliner.by минчанин. — В очереди пошла информация, что база не работает, потом говорили, что и база области легла».

Onliner убедился, что в очереди действительно распространяются подобные слухи, однако документы все же принимают.

Загруженными днями в столичных МРО считаются первый и последний рабочие дни — вторник и суббота. Но сегодня, в среду, в здании на ул. Тимирязева вновь небывалый ажиотаж. Очереди выходят за пределы помещения регистрационного отдела, «хвост» виднеется среди торговых павильонов ТЦ «Град».

Можно наблюдать две очереди для подачи документов: в Минск и в область. В общей сложности в помещении находится около полутысячи человек. В полдень были открыты два окошка из каждых трех. Прием документов не был поставлен на паузу, их принимали.

При этом объявления на окошках предупреждают об увеличении срока изготовления документов до 10 суток. Объясняют это профилактическими работами с ПО.

Причина неразберихи — в неработающей системе электронной очереди. Вместо ожидания на лавках в соседнем зале люди вынуждены в буквальном смысле стоять в очереди внутри помещения МРО.

Мужчина, закончивший всю цепочку действий по подаче документов, заметил, что потратил на процесс 3,5 часа. Подчеркнул, что ему повезло: удалось выбраться в будний день с самого утра. Утром же, судя по фото, пришедшим в редакцию, ситуация была еще хуже, чем в полдень. Именно тогда и стали распространяться слухи о вновь вышедшей из строя базе. Этому способствовало и объявление «По техническим причинам МРО ГАИ Минска административные процедуры не осуществляет».

Напомним, что в конце июля киберпартизаны провели самую масштабную кибератаку на режим. Тогда в Беларуси были взломаны базы ГАИ.

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