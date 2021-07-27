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Партизаны провели самую масштабную кибератаку на режим: в Беларуси взломаны базы ГАИ

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  • 27.07.2021, 8:07
  • 13,046
Партизаны провели самую масштабную кибератаку на режим: в Беларуси взломаны базы ГАИ

Получены данные об авто лукашистов и совершенных ими ПДД.

Киберпартизаны сообщили о самой масштабной кибератаке в истории Беларуси.

«Террористический режим продолжает репрессии, идут погромы гражданского общества, независимых СМИ. Наш ответ — удар по карательной системе.

В результате многоступенчатой операции «Жара» мы проникли на объекты режима и открыли доступ к внутренним сетям.

Инфы много, будем давать частями.

1 и 0 создают трение при выкачивании террабайтов инфы из баз ГАИ МВД, хотя каратели списывают все на «аномальную жару». Это войдет в историю, как «эффект Кубракова».

Порча авто граждан, обеспечение репрессивных мероприятий и избиение водителей — это ГАИ.

Под эффект Кубракова попали все базы ГАИ. Все владельцы авто, тс, фотографии прав, штрафы, нарушения ПДД, спецтехника и многое другое. Уже более двух недель базы «лежали». «Кулоны» были бесполезны, штрафы невозможно было взыскать... - одним словом «жара».

Нарушения ментами ПДД и другие преступления, которые «заглушили», будут опубликованы. Вся спецтехника МВД, КГБ будут засвечены», — сообщают киберпартизаны.

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