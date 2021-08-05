Во Франции планируют прививать третьей дозой вакцины от COVID-19 5 5.08.2021, 12:25

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Процесс может начаться с сентября.

Во Франции пожилым людям и уязвимым группам, вероятно, понадобится третья прививка от коронавируса, и этот процесс может начаться с сентября.

Об этом заявил президент Эммануэль Макрон, сообщает "Европейская правда".

"Третья доза, вероятно, потребуется не всем сразу, но в любом случае наиболее уязвимым и пожилым людям", - сказал Макрон.

Французское правительство снова пытается активизировать программу вакцинации против COVID-19 на фоне подготовки к четвертой волне коронавируса и уличных демонстраций в знак протеста против "паспортов здоровья".

Глава Всемирной организации здравоохранения призвал в среду прекратить дополнительные вакцинации против COVID-19 по крайней мере до конца сентября.

Напомним, в минувшие выходные во Франции более 200 000 человек по всей стране приняли участие в демонстрациях против планов властей расширить действие COVID-паспортов.

Несмотря на предыдущие протесты, в ночь на 26 июля парламент Франции утвердил закон, требующий предъявлять ковидный "паспорт здоровья" в ресторанах и для внутренних поездок по стране, а также обязывающий вакцинироваться всех медицинских работников.

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