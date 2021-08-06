В недрах Беларуси нашли золото и алмазы, но добывать их не будут 18 6.08.2021, 8:41

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Почему?

В недрах Беларуси нашли золото и алмазы, но добывать их не будут, пишет the-village.me. Также есть запасы редкоземельных элементов.

Золото и алмазы

По словам заместителя директора РУП «Белгосгеоцентр» Алексея Вавриша, в республике проводился пилотный проект в рамках которого промывали породу в отвалах карьеров.

— Проводились целенаправленные работы по поиску золота. Проводились полевые и опытные работы на карьерах. В результате был получен слиток золота весом 1 кг. Золото есть, но концентрация настолько мизерная, что добывать экономически не целесообразно, — рассказал Вавриш.

Заместитель начальника главного управления Минприроды Олег Мох также рассказал, что была проведена большая работа по поиску перспективных месторождений драгоценных металлов и камней.

— К сожалению, разведанным месторождений или перспективных участков у нас нет. Попытки поиска рассыпного золота, коренного, алмазов, янтаря не принесли успеха, — отметил Мох.

По его словам, специалистам все-таки удалось найти единичные алмазы, но «они настолько малы, что рассмотреть их можно разве что в микроскоп».

Бериллий и редкоземельные элементы

Однако в Беларуси есть еще более ценные ископаемые. Например, бериллий и редкоземельные металлы.

— Есть месторождение бериллия и редких земель. Основной элемент — это окись бериллия плюс редкие элементы — иттрий, терний и другие. Мы думаем, как к нему подобраться, уже лет 15, — рассказал Мох.

По его словам, бериллий и редкоземельные металлы востребованы на мировом рынке.

— Бериллий — важный элемент, который потребляется многими странами для космоса, раньше из бериллия делалась оболочка для атомной бомбы, — рассказал спикер.

И бериллий, и редкоземельные металлы стоят дорого, но извлечь их одновременно пока не получается.

Все извлечь сразу невозможно. Технология разрабатывается для одного элемента. Если одного извлекается 80%, то второй теряется — его извлечение всего 30%, — отметил спикер.

И это не единственная проблема, которая не дает начать разработку месторождения.

— Методы извлечения бериллия и редкоземельных металлов очень технологически опасны. Большой объем выбросов, большой объем остатков, которые где-то нужно будет складировать. Даже если будет подниматься вопрос о разработке, думаю, экологическая экспертиза, наверное, будет категорически против размещения таких объектов на территории республики, — сказал Вавриш.

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