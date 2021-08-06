Позорное и жалкое поражение Кремля 5 Кирилл Мартынов, «Новая газета»

6.08.2021, 10:35

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Как люди убегают от России-2021.

2021 год войдет в российскую историю как эпоха новой политической эмиграции. Волны эмиграции из страны — постоянная драма (или особенность, как посмотреть) жизни в России. Но сегодня впервые с советских времен люди массово эмигрируют не потому, что они не хотят жить на родине, и не в поиске лучшей жизни, и не для того, чтобы поселиться в своем особняке в Лондоне. Граждане России с «неправильными взглядами» оказываются за границей, потому что находиться дома слишком опасно. В любой момент может случиться обыск, давление на родственников, увольнение с работы, отчисление из университета, арест по какому-нибудь «санитарному делу», признание «иноагентом» и участником нежелательной организации. Легальные механизмы защиты выключены, адвокатов лишают возможности работать.

Страна остается голой — без правозащиты и медиа. Этот политический террор превращает драму российской эмиграции в национальную трагедию.

Уезжают молодые патриоты, остаются конформисты и те, кому нечего терять.

Бег от бессмысленного террора идет в направлении периферии бывшей империи — туда, где может выжить двадцатилетний юноша, оставшийся без работы и надежд в родной стране. Туда, где недалеко от дома, но где не действует «российское правосудие».

Значительная часть бывшего Фонда борьбы с коррупцией, признанного экстремистским и запрещенного в России (организация также признана «иноагентом». — Ред.) оказалась сейчас в Грузии. Там, наверное, можно строить какие-то планы на будущее, не опасаясь ареста, но самый рациональный выбор для молодежи, поверившей, что «прекрасная Россия будущего» возможна, состоит в том, чтобы продолжить образование в одной из западных стран и постараться забыть о том, что осталось дома. Восемь бывших руководителей штабов Навального (сеть признана экстремистской и «иноагентом», ее деятельность в России запрещена. — Ред.) в регионах покинули страну, еще одиннадцать находятся под судом. Их преступление фактически состоит в желании изменить власть в ходе выборов — то есть в том, чтобы жить на родине как свободные граждане, в строгом соответствии со старой и новой редакциями Конституции.

За активистами тянутся сотрудники разгромленных медиа, от DOXA через «Проект» (признано «нежелательной организацией». — Ред.) и до МБХ, а также случайные жертвы «нового порядка», такие как семья, по неосторожности снявшаяся в рекламе «ВкусВилла».

Те, кто работал в российских НКО дольше, успели обзавестись социальными связями и сбережениями. Этим сорокалетним проще выбираться из нынешнего тупика — забраться подальше, чем Грузия или Литва, вести переговоры о новых проектах за рубежом. Или уйти во внутреннюю эмиграцию, отказавшись от участия в политике, получив какую-нибудь скромную должность в «коммерческом секторе». Кто-то из таких людей сейчас с гордостью пишет в фейсбуке о своей новой занятости — где-нибудь в «Яндексе». Там пока безопасно.

По-настоящему преданными родиной вновь и как обычно оказывается молодежь — перед теми ее представителями, у кого есть ценности и собственное достоинство, стоит сейчас самый скверный выбор.

Опция номер один — отказаться от всего, во что ты веришь, и стать как Антон Красовский, ведущий RT: наслаждаться жизнью, постаравшись получить на это бюджет от подходящей госструктуры. Опция номер два — сформировать новое «поколение дворников и сторожей», для которого открылась прекрасная новая опция, связанная с занятием программированием. Новый Мартин Иден, персонаж романа Джека Лондона, это человек, который днем пытается заниматься чем-то полезным для страны, а по ночам учится кодить для пропитания. Опция номер три, и ее нельзя назвать массовой, —продолжать верить в то, что люди рождены свободными, действовать без всякой вины вне легального поля индивидуально, как частное лицо, и рисковать сесть в тюрьму. И последняя, четвертая опция — пополнить собой новую российскую политическую диаспору в Тбилиси, самых грустных людей на свете, существующих на фоне гор и вина.

Россия совсем не ценит своих людей. Эти уедут, но при поддержке материнского капитала оставшиеся нарожают новых — в расчете на то, что эти уж точно не захотят быть свободными, но будут активными участниками «онлайн-голосования на выборах», исправно подадут свои вопросы на «прямую линию» и будут веселиться на фестивале «Таврида». Самый популярный способ выживать в России 2021 года — постараться ни о чем не думать и не задавать себе лишних вопросов.

А политическая борьба этим летом, разумеется, не закончится: тем, кто выдавливает из России лучших молодых людей, придется вести сражение с современным миром. И как показал опыт XX века, им придется потерпеть в этой борьбе позорное и жалкое поражение. Только сколько нам всем будет лет, когда это случится, на что и зачем мы потратим единственную жизнь?

Кирилл Мартынов, «Новая газета»

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