Синдром деградации 8 6.08.2021, 12:20

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Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Что происходит с российской молодежью?

Почти половина россиян, опрошенных "Левада-центром", выступила за сооружение памятника советскому руководителю Иосифу Сталину к очередной годовщине победы во Второй мировой войне. За сооружение такого памятника выступили 48 процентов опрошенных, против – 20, остальные отнеслись к идее безразлично или затруднились с ответом. Социологи отмечают, что число сторонников сооружения памятника Сталину за последние 10 лет выросло почти вдвое. В 2010 году на аналогичный вопрос положительно отвечали только 25 процентов опрошенных, а 36 процентов были против, пишет svoboda.org.

Больше всего сторонников памятника Сталину – среди молодежи 18–24 лет и людей старше 55 лет. При этом в 2010 году за появление памятника Сталину выступали лишь 12 процентов опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет. Сейчас их 50 процентов. Число сторонников памятника растет и в других возрастных группах. 60 процентов опрошенных поддерживают или скорее поддерживают создание музейного комплекса "Сталин-центр", резко против – только 14 процентов.

Директор "Левада-центра" Лев Гудков объясняет переоценку роли Сталина и рост его популярности среди молодежи стараниями российской пропаганды:

– Это особенно заметно с 1998 года – именно в тот момент мы только начали изучать отношение россиян к фигуре Сталина. Тогда абсолютное большинство людей на фоне ожесточенной, хотя и очень поверхностной критики советской системы воспринимало Сталина исключительно как тирана. В нем видели виновника гибели миллионов невинных людей, организатора массового террора, репрессий и так далее. И только 10–12 процентов опрошенных тогда относилось к нему положительно. Большинство считало, что через 20–25 лет никто о нем вспоминать не будет, его все забудут, кроме историков. Но с приходом к власти Владимира Путина ситуация начала меняться, началась тихая ресталинизация. Почему тихая? Ни сам Путин, ни его окружение никогда не высказывались о Сталине однозначно. Власти относились к нему довольно двусмысленно, выделяя прежде всего его роль в организации победы в Великой Отечественной войне. Чуть позже пошла линия на то, что Сталин – "эффективный менеджер", организатор быстрой форсированной индустриализации России. Именно он, по мнению путинских идеологов, превратил отсталую страну в современную сверхдержаву.

– А как в это поверила молодежь?

– Такое тихое оправдание оказалось очень важным особенно на фоне смены исторической политики, что повлияло на изменения в системе преподавания. Еще в 1990-х – начале 2000-х годов мы наблюдали, что молодежь относилась к Сталину негативно или абсолютно индифферентно. Для нее это был персонаж далекого прошлого, в одном ряду с Иваном Грозным, Чингисханом и так далее, то есть это была совершенно деактуализированная фигура. Но начиная с 2010 года в России усилилась пропаганда имперских ценностей и государственного патриотизма. Сталин начал потихоньку подниматься и выходить на первый план. И уже в 2012-м он занял место в списке названных россиянами великих людей всех времен и народов.

– Каковы аргументы людей, которые сейчас выступают за восстановление памяти Сталина в виде памятников и мемориалов и говорят о любви к вождю?

– Часто говорят о том, что он выиграл войну и так далее. Но все это очень невнятные и стертые соображения и аргументы. Мне кажется, главные мотивы – это перенос собственной беспомощности, уязвимости, незащищенности на фигуру всемогущего правителя. Этот механизм является основой любого авторитарного или тоталитарного режима, потребность в силе, которая может навести порядок, установить справедливость. Это очень важный компенсаторный механизм. С другой стороны, это некоторое очень невнятное выражение недовольства настоящим. При Сталине "не задирались цены, был порядок" и так далее. Сталин является такой мифологической, символической фигурой, от имени которой становится возможна критика или выражение недовольства. Это важный механизм для людей беспомощных, не участвующих в политике. Для них вот эта фигура всемогущего справедливого правителя, который отечески заботится о народе, является очень важным механизмом компенсации собственного комплекса неполноценности. В принципе это синдром моральной деградации общества, который говорит о неспособности рационализировать ни свое прошлое, ни нынешнюю политическую систему, – полагает социолог, директор "Левада-центра" Лев Гудков.

Историк Никита Соколов объясняет, что образ Сталина идеализируется российской пропагандой не случайно – победа в Великой Отечественной войне до сих пор считается главным достижением современной российской истории. Больше современной власти предложить стране нечего:

– В последние 15 лет День Победы уже окончательно сделался Днем рождения российской нации. Нынешнему российскому правительству никак невозможно признать, что современная Россия родилась 20 августа 1991 года. Они решительно не хотят вести свое родословие от этих событий, хотя современная Россия, безусловно, происходит оттуда: от крушения коммунистического режима и поражения путча. Поэтому была придумана вот такая идеологема, что мы – нация, родившаяся в победе, мы нация победоносцев. Эта пропаганда усиленно движется уже 15 лет и, скорее всего, влияет на настроения людей в обществе. А если вы делаете победу краеугольным камнем национальной идентичности, то немедленно из угла выползает и белый китель генералиссимуса.

Половина россиян положительно относятся к установке памятника Сталину. Отношение к этой идее улучшалось в течение последних 10 лет. Больше половины россиян положительно относятся к открытию "Сталин-Центра". Текст Дениса Волкова.https://t.co/aRSrtSmK1k pic.twitter.com/eo1gWtsCuR — Левада-Центр (@levada_ru) August 4, 2021

Дело в том, что современная российская власть не может предложить никакого хоть сколько-нибудь притягательного проекта будущего. У них его нет! Поэтому единственное, что они могут предложить, – это великое прошлое, которое есть навсегда наше великое настоящее. Ну, это тупик. Надолго этого не хватит. Самая талантливая молодежь, скорее всего, покинет страну. И мы это уже вовсю наблюдаем. С другой стороны, статистика и соцопросы показывают одно, а я живу себе в своих кругах в Москве, приезжаю в Ельцин-центр в Екатеринбурге и вижу совершенно другой народ. Я вижу публику, которая придерживается совершенно других взглядов. Я уверен, что в большинстве своем российские граждане не сумасшедшие. Они не враги ни миру, ни Европе, но только пока социология это никак не фиксирует, – говорит историк Никита Соколов.

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