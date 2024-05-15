Украина разорвала соглашение с Беларусью о сохранении межгосударственных секретов 1 15.05.2024, 9:01

Договор был заключен в 1993 году в Минске.

О денонсировании Соглашения с Беларусью о взаимном обеспечении соблюдения межгосударственных секретов, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

Соглашение было заключено 22 января 1993 года в Минске.

Это не первый договор с Беларусью, разорванное Украиной с момента полномасштабного вторжения России, которое происходило в том числе с территории нашей страны при поддержке режима Лукашенко. Всего были денонсированы более 50 различных соглашений.

Так, 30 апреля 2024 года Украина вышла из договора о сотрудничестве в области здравоохранения. Еще раньше – из соглашения о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях; о воздушном сообщении, о свободной торговле, об оказании услуг для нужд обороны и безопасности, об избежании двойного налогообложения, о сотрудничестве в сфере науки и технологий; о социальной защите трудовых мигрантов и других.