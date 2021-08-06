Время выбрало нас 6.08.2021, 13:32

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фото: reuters

Решительные, смелые, сильные — берите себя в руки.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением участника одного из протестных минских чатов:

— Уважаемые друзья и единомышленники!

За время протестов, мы наконец-то поняли, что мы ЕДИНЫ, что мы – СИЛА. Мы обрели друг друга, мы избавились от равнодушия друг к другу, от страха проявить участие, защитить ближнего. Мы вступили на путь формирования НАЦИИ.

Мы больше не допустим пыток и насилия, превращения страны в концлагерь. Мы больше не допустим террор и геноцид. Мы не позволим международному изгою Лукашенко распродать страну и подорвать ее независимость.

Друзья, разве мы сможем перевернуть страницу? Мы не в праве забыть, людей, которые рискнули всей своей жизнью, благополучием своих жен и детей.

Разве мы, народ, вправе подвести людей, которые сейчас отбывают наказание по политическим статьям, разве мы вправе забыть наших людей, которых убил режим? Их именами мы назовем улицы наших городов после нашей победы.

Решительные, смелые, сильные! Берите себя в руки.

Мы прошли точку невозврата и теперь нам всем нужно лишь одно — не сдаться самим.

Впереди — только будущее. Свободное и счастливое.

Никто не говорит, что будет просто, но мы — беларусы — должны вернуть себе свободу!

Время выбрало нас!

Страна, очнись!

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