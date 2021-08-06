В Израиле начали массовую COVID-вакцинацию третьей дозой

В Израиле начали массовую COVID-вакцинацию третьей дозой8
- 6.08.2021, 14:49
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Прививки получили уже более 250 тысяч человек.
В Министерстве здравоохранения Израиля привели статистику ревакцинации людей в возрасте 60+ третьей дозой препарата против коронавируса. На сегодня прививки получили уже более 250 тысяч человек, пишет «Униан».
Как отмечают в местном Минздраве, наблюдается высокая заинтересованность в ревакцинации среди пожилых израильтян. Еще 381 тысяча человек записалась в очередь на получение третьей дозы вакцины.
COVID-вакцинация третьей дозой: что известно
Израиль первым в мире одобрил введение третьей дозы вакцины пожилым людям в возрасте от 60 лет и старше.
ВОЗ хочет запретить ревакцинацию против COVID-19 до конца сентября, чтобы все имеющиеся запасы вакцин направить тем, кто пока их не получил.