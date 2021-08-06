Американка в свои 99 лет раскрыла секрет долголетия 6.08.2021, 18:30

2,190

Эдит Мервей-Трейна

Фото: guinnessworldrecords.com

Женщина 8 августа встретит 100-й юбилей своей жизни.

Американка Эдит Мервей-Трейна стала старейшим пауэрлифтером в мире и поделилась секретом своего долголетия. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Бывшей учительнице танцев 8 августа 2021 года исполнится 100 лет. Она является рекордсменкой, так как до сей поры участвует в спортивных соревнованиях по пауэрлифтингу и поднимает от 18 до 68 килограммов.

Заниматься пауэрлифтингом Эдит начала в возрасте 91 года. И за последние несколько лет получила очень много наград.

"Она поднимала штангу, как будто это была ее сумочка. Она никогда не сдается, а трудности только закаляют ее", - говорят друзья рекордсменки.

Марвей-Трейна говорит, что секрет ее долголетия в том, чтобы принимать людей такими, какими они есть и не искать изъяны. Именно поэтому 99-летняя рекордсменка имеет столько побед, главной из которой считает жизнь. И, конечно же, как рассказала Эдит, секрет долгих лет жизни лежит в здоровом и активном образе существования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».