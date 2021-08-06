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Польша и Литва призывают ЕС жестко ответить на гибридную угрозу Лукашенко

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  • 6.08.2021, 21:48
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Польша и Литва призывают ЕС жестко ответить на гибридную угрозу Лукашенко
фото: DELFI

Страны приняли совместное заявление.

Премьеры Польши и Литвы в совместном заявлении призвали государства ЕС увеличить поддержку Литвы на фоне кризиса с мигрантами, которые прибывают из Беларуси, и усилить давление на режим Александра Лукашенко.

Текст совместного заявления размещен на сайте польского правительства.

"Мы осуждаем использование режимом Лукашенко нелегальной миграции как оружия политического давления на ЕС и его отдельные государства-члены. Это еще раз демонстрирует циничность белорусского режима и демонстрирует необходимость быстрого ответа и совместных действий ЕС для решения этого вызова безопасности ", - говорится в заявлении.

Премьеры Польши и Литвы отмечают, что на восточной границе ЕС нет признаков улучшения, а количество нелегальных мигрантов, пересекающих границу с Беларусью, продолжает расти, достигая нескольких сотен человек в день.

"В этой беспрецедентной для нашего региона ситуации Литва и Польша призывают ЕС и его страны-члены продолжить и усилить срочную дипломатическую, финансовую и техническую поддержку Литвы в ее борьбе с преступными последствиями режима Лукашенко", - заявляют премьеры.

Также они призвали институты ЕС использовать все имеющиеся у них средства, чтобы как можно быстрее перекрыть новый путь нелегальной миграции.

"Кроме того, мы призываем ЕС и его государства-члены использовать этот импульс для укрепления общей политики ЕС по миграции и предоставления убежища и пересмотреть подход к охране границы. Мы глубоко убеждены, что защита внешних границ Шенгенской зоны - это не только ответственность отдельных государств-членов, но также общая ответственность ЕС ", - говорится в заявлении.

"Литва и Польша отмечают необходимость быстрого и решительного реагирования на действия белорусского режима и всех, кто участвует в организации и содействии контрабанде нелегальных мигрантов, в том числе путем расширения ограничительных мер ЕС на белорусский режим" - отметили премьеры.

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