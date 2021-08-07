Выпускница юрфака: Не понимаю, как судьи идут на поводу у властей, совершая беззаконие 8 7.08.2021, 16:04

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Сегодня аполитичным не может быть ни один белорус, любящий свою страну.

Настя (имя изменено — Прим.) закончила юридический факультет одного из белорусских ВУЗов, потому что мечтала стать судьей. Однако после университета она не только отказалась от желания работать в суде, но даже не пошла на торжественное вручение дипломов и выпускной.

Девушка рассказала «Салідарнасці», почему она изменила свое решение и что собирается делать дальше:

— Еще в 11 классе я решила идти в юриспруденцию. Мне было интересно государственное управление и законодательство. Я хотела работать в суде, а именно судьей по уголовным делам.

Мне всегда казалось, что у нас не совсем справедливая судебная система, что часто людям дают незаслуженно большие сроки. В белорусском законодательстве не прописаны четкие рамки. К примеру, в статье уголовного кодекса указано, что наказание может быть от 6 до 15 лет, но конкретный срок назначает судья, и чем он руководствуется в этот момент, нормами закона или своим настроением, непонятно. Мне хотелось стать судьей и выработать систему — более справедливую и понятную.

В сентябре 2020 года, вспоминает белоруска, в ее университете, как и во многих других ВУЗах страны, начались акции протеста.

— У нас они не были особенно массовыми и длительными. Но были студенты, которые присоединялись к маршам в городе и ходили на другие акции.

Вообще, на эту тему общались в соцсетях и чатах все мои однокурсники. Сложился костяк тех, кто не боялся выступать открыто. Таких ребят, которые были активно настроены на поддержку протестов, было немного. Был момент, когда мы решили выразить протест всей группой и договорились не приходить на пары, но, к сожалению, половина все равно пришли, не думая о том, что таким образом они подставляют своих одногруппников, — говорит Настя.

Девушка считает, что главным препятствием для выражения позиции стал страх:

— Абсолютное большинство ребят поддерживали протестные настроения, но боялись как-то выражать свои мысли в силу разных обстоятельств. Бюджетники, например, переживали, что их выселят из общежития или лишат стипендии. Поэтому, в основном, в протестные ряды вливались те, кто учился на платной основе и снимал квартиры.

К сожалению, среди нас очень много людей, которые в принципе боятся выражать свое мнение. У нас ведь еще со школы все знают, что если твое мнение не совпадает с мнением преподавателя, — будет низкая оценка. После этого многие перестают высказываться. В дальнейшем то же самое происходит в университете.

Еще многие студенты делают что-то под давлением родителей. Сколько среди нас тех, кто идет на юрфак, потому что мама с папой хотят, чтобы сын стал юристом, а не потому что это призвание. У таких ребят сломана воля еще родителями, они привыкли, что их желаний никто не слышит, привыкли, что выбора у них нет. Вот и слушают, сначала маму с папой, потом начальника.

Неудивительно, что сейчас столько молодых судей выносят эти приговоры, вообще соглашаются на все, — рассуждает выпускница.

Молодая юристка уверена, что сегодняшние судьи отдают отчет своим действиям.

— Меня удивляет, конечно, как, прежде всего, молодые судьи идут на поводу у властей, совершая беззаконие. Я знаю некоторых наших бывших выпускников и поражаюсь, как они, в свои 25-26 лет, уже штампуют абсолютно несправедливые приговоры. Они ведь, наверняка, понимают, что это незаконно.

Не думаю, что человек, отучившийся на юридическом факультете, не понимает того, что выносит неправосудные приговоры, совершая тем самым уголовное преступление.

Они пытаются объяснять это возможностью заработать деньги. Ведь люди, которые занимаются уголовным правом, как я полагаю, вряд ли могут найти другую работу. Им надо либо менять квалификацию, либо специальность. В адвокатуру идти тоже боятся, потому что видят, что творится с адвокатами.

Но есть и смелые люди, в том числе среди судей, которые нашли в себе силы уволиться или хотя бы не исполнять этих ужасных приказов.

Я внимательно следила за «делом студентов» — это очень смелые молодые люди. Последнее слово каждого из них было сильным. Мне очень приятно осознавать, что у нас такое поколение, и что я к нему принадлежу, — говорит Настя.

Выпускница юрфака уверена, что сегодня аполитичным не может быть ни один человек, любящий свою страну:

— Я считаю, что в нынешних условиях мы, юристы, хорошо знающие, что такое верховенство закона, должны идти в авангарде. Да и вообще все, кто считают себя гражданами своей страны, сейчас не могут оставаться аполитичными. Это означает просто закрыть глаза на все, что происходит.

Сейчас мои сокурсники, которые работали внештатными сотрудниками в прокуратурах и собирались там продолжить свою деятельность, ушли. Кто-то, как и я, отказались от работы в судах, даже секретарем.

Настя признается, что выпускным торжествам предпочла путешествие по родной стране:

— Я была не единственная, кто не пошел на выпускной и вручение диплома. На госэкзамене нас напутствовал сотрудник КГБ. Говорил о том, что рад нас приветствовать в «юридической семье».

При этом собеседница признается, что не собирается оставлять свою мечту стать судьей.

— Я сама все еще хочу быть справедливым судьей и надеюсь, что когда-нибудь и в Беларуси такая возможность представится. Когда будут работать законы и судьи станут независимыми, — подытоживает Настя.

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