Врачи рассказали, кому в первую очередь нужна вакцинация против COVID-19 1.09.2021, 14:37

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Некоторые группы населения нуждаются также в бустерной дозе вакцин.

Людям, которые не имеют иммунитета к коронавирусной болезни, обязательно нужно вакцинироваться. Особенно тем, которые относятся к группам риска – пенсионерам, с сопутствующими заболеваниями.

Об этом заявила заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская. Ответы на главные вопросы по иммунизации она дала в комментарии Med.Oboz.

По ее словам, проблема во всем мире сегодня – недостаточное изучения природного и поствакцинального иммунитета к COVID-19.

Поэтому в вопросе вакцинации стоит рационально исходить из общих закономерностей развития инфекционного процесса. А также извечного принципа медицины – "не навреди".

"Вакцинация от COVID-19 однозначно нужна людям, которые не имеют иммунитета к этому заболеванию, особенно группам риска", – отметила Голубовская.

Она подчеркнула: при появлении SARS-CoV-2 иммунитета к нему не было ни у кого. А до разработки вакцин и распространения прививок, большое количество людей в мире переболело, из-за чего у них сформировался иммунитет.

Инфекционист подчеркнула: относительно введения третьей дозы всем, а не только людям с ослабленным иммунитетом, отношение неоднозначное. Ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC, Centers for Disease Control and Prevention) одобрили это. В то же время во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) категоричны и заявляют, что решение будет преждевременным.

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