История герба «Погоня» 2 10.09.2021, 22:29

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Древний герб олицетворяет наши земли более 700 лет.

Герб Погоня являлся символом, который олицетворяет белорусские земли более 700 лет и сумел лицезреть рассвет и закат ВКЛ и Речи Посполитой, Российской Империи, первые попытки становления белорусской государственности и ненадолго стать символом независимой Республики Беларусь.

На гербе изображен серебряный всадник на коне, в правой руке у которого меч, в левой — щит с золотым Лотаргинским крестом.

История появления символа

Однозначного и точного ответа на этот вопрос поставить нельзя. Существует множество мнений, теорий и даже ЛЕГЕНД на этот счет.

Одна из таких гласит, что когда на белорусские земли нападали враги, ее защитники, рыцари на коне со щитом и мечом, громко произносили: «Погоня!», «Погоня!», что означало о нападении и повинности всех мужчин взять в свои руки оружие и защитить свою землю.

Ну, а если обратиться к более историческим теориям ее возникновения, то многие выдвигают тезисы о том, что герб пришел из Западной Европы, где похожие символы существовали и до возникновения Литвы, другие, находят близость Погони с печатью полководца Александра Невского. Как бы там ни было, Князь Витень, который восседал на престоле ВКЛ с 1293-1316 году был первым Литовским Князем, который использовал этот символ. Как гласит Густынская Летопись, оригинал которой потерян:

«Витен нача княжити над Литвою, измысли себе герб и всему князству Литовскому: рыцер збройны на коне з мечем, еже ныне наричут Погоня»

Скорее всего, эта печать изображала самого Витеня, так как другие "Погони" все время отличались различными деталями и чаще всего, отображали самих князей. Достаточно сравнить Герб Ягайло 1416 года и Герб Витовта 1416 года.

Окончательно Погоня утвердилась как государственный символ уже при князе Ольгерде, использовавший этот герб, как свою печать. Точно также его использовали вышеупомянутые Ягайло и Витовт.

Во время Грюнвальдской битвы, многие литовские войны использовали хоругвь , на которых был изображен "рыцарь на коне" «Грюнвальд». Художник Войцек Коссак

Считается, что юридически, данный герб был закреплен на землях Великого Княжества Литовского только в Статуте 1566 года, где впервые и упоминался как «Погоня», а в Статуте 1588 данный герб был изображен на титульном листе.

«Теж мы господарь даем под гербом того паньства нашего Великого князства Литовского, Погонею, печать до каждого повету».

Статут 1588 - как один из самых важных юридических документов в истории Беларуси.

Речь Посполитая и Российская Империя

После объединения Королевства Польского и ВКЛ и создания нового государства – Речи Посполитая ( с перев. на русский «Общее Дело» ), герб был одним из главных символов этого государства наравне с белым орлом Польши. Погоня изображалась на главных символах РП – флаге и гербе, а также была главным символом многих воеводств: Минского, Виленского, Брестского, Витебского, Полоцкого и многих других.

Флаг Речи Посполитой, на котором изображен герб, где видны Погоня и Польский Орел, а по середине герб монарха, который в данный момент восседал на троне.

После 3-его раздела Речи Посполитой, когда все земли Великого Княжества Литовского перешли в состав Российской Империи, герб Погоня не канул в лету, а наоборот, продолжал использоваться на этой территории. Она присутствовала на многих гербах городов и губерний, нагрудных знаках некоторых гусарских полков и даже на большом гербе Российской Империи 1882 года.

Большой герб Российской Империи 1882 год. Герб с Погоней можно лицезреть вверху вторым слева.

Во время восстания 1863-1864 года, восставшие использовали свой собственный символ, где была изображена Погоня, вместе с Польским орлом и Архангелом Михаилом.

Также, такой символ использовал в качестве своей печати Кастусь Калиновский - лидер восстания 1863-1864 года на землях Беларуси и Литвы.

Герб Погоня - как символ первых попыток становления Беларуси как независимого государства.

В начале 20-ого века, после падения Российской Империи, герб погоня стал символом белорусской национальной идеи и различных подпольных организаций.

Например в 1916 году, белорусский поэт Максим Богданович, написал один их самых узнаваемых и популярных стихотворений на белорусском языке в честь этого символа.

В 1918 году была объявлена Белорусская Народная Республика, где герб стал главным символом нового государства наравне с бело-красно-белым флагом.

19 февраля в здании бывшей царской администрации, впервые в истории был вывешен бело-красно-белый флаг. 21 февраля будет принята Первая Уставная грамота Белорусской Народной Республики.

Герб Белорусской Народной Республики, использовавшийся в различных документах, паспортах, печатях и т.д

Так выглядел паспорт гражданина Белорусской Народной Республики. Их было выдано порядка 19-20 тысяч штук. В них указывались основные данные и особые приметы человека. С паспортом БНР можно было ездить и проживать в Европе, а также получить визу в Америку.

В СССР отношение к БНР было однозначно негативным и про нее почти не упоминалось. Все деятели первого белорусского государства были либо репрессированы, либо вынуждены были продолжать свою деятельность в эмиграции.

После неудачной попытки провозглашения своей независимости, символ Погоня продолжал использоваться как символ Независимой Беларуси и ее национальной идеи, некоторых культурных и политических организаций ( Товарищество белорусской школы, Наивысшая и Народная Рады БНР ) а также использовался белорусами во время Слуцкого Восстания 1920 года.

Знамя 1-го Слуцкого полка с гербом Погоня. Само Слуцкое восстание было направлено против большевиков и восстановление независимости Беларуси. Увы, восстание потерпело поражение.

Вторая мировая война и коллаборационизм.

Во время начала Великой Отечественной Войны и оккупации Беларуси, белорусские коллаборационистские организации использовали бело-красно-белый флаг и Герб Погоню как свои символы. Нацистами это было официально разрешено. К сожалению, у многих белорусов и детей войны это оставило больной отпечаток в памяти.

В будущем, именно эта причина станет главным аргументом смены Погони и бело-красно-белого флага на измененный вариант флага и герба БССР.

Герб Погоня использовался в качестве герба и печати различных коллаборационистских организаций, например у Белорусской Центральной Рады ( не путать с Радой БНР )

На данный момент многими историками подвергается критике данная причина, потому что национальные символы использовались коллаборационистами не только в Беларуси, а еще и в Украине, России и Прибалтике. А главной причиной смены, стало именно противостояние Лукашенко А.Г. с его главными идейным оппонентом - партией БНФ ( Белорусским Народным Фронтом ).

Герб Погоня и независимость Беларуси

Практически до развала СССР Погоня и бело-красно-белый флаг фактически были под запретом. Эти символы использовались только белорусскими диаспорами за границей, а также Радой БНР в изгнании.

Только к 1988 году национальные символы вновь начали появляться на белорусских улицах, особенно после статьи "Куропаты - Дорога смерти" в газете «Літаратура і мастацтва» . Начали происходить различные массовые демонстрации, одна из самых известных "Дзяды-88", которую власти разогнали с применением силы.

Зенон Позняк - как один из первых людей, кто начал продвигать в БССР идеи о независимости и антикоммунизма, а также один из авторов статьи «Куропаты - Дорога смерти»

Время шло, Советский Союз прекратил свое существование и Беларусь стала действительно независимой.

Только в 1991 году 19 сентября 1991 г. Верховный Совет БССР принял Закон «О названии Белорусской ССР», в соответствии с которым она стала называться «Республика Беларусь», а государственными символами Республики Беларусь стали бело-красно-белый флаг и Герб Погоня.

За утверждение Погони, как государственного герба Республики Беларусь проголосовало 204 депутата, 25 воздержалось и никто не проголосовал против. Главными лоббистами новой символики были партия Белорусский Народный Фронт и постоянная комиссия по образованию, культуре и сохранению исторического наследия, во главе которой был белорусский поэт Нил Гилевич.

Это вызвало неоднозначную реакцию у белорусского населения. Некоторые заваливали Верховный Совет гневными письмами и обращениями, другие наоборот поддержали, как например Василь Быков.

Герб Республика Литва - Витис (слева); Герб Республики Беларусь - Погоня (справа). Несмотря на то, что визуально они очень похожи, в этих двух гербах нет ни одного одинакового элемента.

Референдум 1995 года и Погоня вновь в подполье»

Одним из главных пунктов «референдума» 1995 года, инициированным Лукашенко был вопрос о смене государственной символики. Теперь, вместо бело-красно-белого флага и Герба Погоня, государственными символами планировалось установить немного видоизмененные символы БССР. По результатам «референдума» 73 процентов голосовавших якобы проголосовало «За». Это вызвало у немалого количества белорусов недовольство, происходили массовые протесты и волнения, как на улицах, так и внутри Верховного Совета. «Референдумы» 1995 и 1996 годов не были признан в ЕС и США.

Вячеслав Усацкий, tjournal.ru

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