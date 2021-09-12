ФБР рассекретило первый документ по терактам 11 сентября 12.09.2021, 8:54

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Информация опубликована по требованию Джо Байдена.

ФБР опубликовало документ о терактах 11 сентября 2001 года, рассекреченный по требованию Джо Байдена. В нем содержится информация о поддержке, которую оказывали двум угонщикам самолетов из Саудовской Аравии. Документ размещен на сайте ведомства.

Рассекреченный документ, в котором содержится значительное количество изъятых при публикации фрагментов, датируется 2016 годом. Он состоит из 16 страниц и составлен на основе показаний человека, работавшего в консульстве Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе, а позднее стремившегося получить американское гражданство. Имя источника ради сохранения конфиденциальности также изъято. По сути, это отредактированный пересказ допроса человека, который общался с теми, кто поддерживал угонщиков самолетов.

Президент США Джо Байден в начале сентября издал указ о рассекречивании материалов о теракте 2001 года. Их должны опубликовать в течение шести месяцев. Господин Байден подписал указ на фоне протестов родственников жертв теракта. Они убеждены, что документы могут указывать на причастность к преступлению властей Саудовской Аравии.

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