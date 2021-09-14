СССР — страна украденной еды 61 14.09.2021, 14:09

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То, о чем ностальгируют любители советского прошлого, было заимствовано из США.

Сегодня будет продолжение популярной серии постов о том, какие вещи и технологии СССР либо крал, либо как-то иначе заимствовал у "загнивающего запада". В прошлых постах мы выяснили (обязательно почитайте, кстати), что СССР заимствовал дизайн и технологии, тырил детские игрушки и даже "подсмотрел" сюжет многих детских сказок у западных авторов, пишет белорусский блогер Максим Мирович.

А сегодня, так сказать, покусимся на самое святое — на "те самые" советские столовые, а также на советское мороженое и целую кучу других хорошо знакомых вам продуктов. Вы таки будете смеяться, но и советские столовые, и советское мороженое, и советское шампанское с томатным соком и майонезом — на самом деле никакие не "советские", а самые что ни на есть американские, и в сегодняшнем посте я вам об этом подробно расскажу.

Предупреждаю сразу — пост не рекомендуется к прочтению фанатами СССР, ибо чревато крушением последних оплотов любви к СССР.

«Те самые» советские столовые

"Ах, какой был в СССР общепит, какие были столовые!" — часто любят повторять поклонники СССР. Пришел, поел там борща с черным хлебом, закусил котлетами с пюре да запил компотом из сухофруктов — и счастье. Мол, уже только за одно изобретение советской столовой можно быть благодарным Союзу.

На самом деле "те самые" советские столовые, как и многие другие вещи из общепита, были попросту позаимствованы у запада, и произошло это в середине пятидесятых годов. В 1958 году Никита Сергеевич Хрущев посетил завод IBM в США — американцы пригласили советского руководителя в надежде на сотрудничество в IT-сфере, но больше всего Хрущева впечатлили не компьютеры (в которых он все равно ничего не смыслил), а заводская столовая.

В столовой IBM было все то, что так хорошо известно нам по советским столовым — самообслуживание, конвейерная выдача блюд посетителям, стеклянные полки для хлеба и салатов, пластиковые подносы, легкие столы и стулья (удобные для уборки) — все это уже давно существовало в США и было, фактически, перенесено в СССР в виде появившихся в 1960-70-е годы "тех самых" советских столовых. Несколько раньше у США были также позаимствованы и некоторые технологии приготовления блюд — скажем, котлеты стали не жариться, а запекаться на больших противнях, что было удобно при "конвейерной" подаче обедов.

В общем, как видите — "те самые" советские столовые были изобретены далеко не в СССР.

«То самое» советское мороженое

Почему-то наиболее успешным "брендом", с которым плотно ассоциируется СССР, является "то самое" советское мороженое, сделанное "по гостам". Вчера в одном из магазинов как раз сфотографировал одно такое — по форме точно как в СССР, сделано при этом из какой-то бурды и пальмового масла и имеет срок годности несколько лет.

Вот вам наглядное и аллегорическое воплощение российской ностальгии по совку – мороженое на палочке «как в СССР», сделанное из говна и пальмового масла, да еще и со сроком хранения, как у Ленина. pic.twitter.com/KmzmIxnavH — ⭐️Максим Мирович (@MirovichMedia) June 12, 2018

Совковый образ отлично дополняют какие-то стилизованные дырки от пуль на фольге и милитаризированное название — "45 калибр". Что интересно, 45-й калибр относится к американской системе классификации вооружения, и ничем иным, кроме как "оговорочкой по Фрейду", я это назвать не могу — ведь "то самое" советское мороженое не было изобретено в СССР, а было привезено из США.

Случилось это в 1936 году, когда Анастас Микоян, в то время Нарком пищевой промышленности, посетил США с целью "посмотреть, что там у них и сделать потом так же и у нас". Микоян пробыл в США несколько месяцев и привез оттуда много интересного — аппараты для машинного производства и выпечки котлет (привет, "советская столовая"), а также и аппараты по производству мороженого, вот что писал Микоян в своих воспоминаниях — "Большую пользу принесло нам знакомство с производством мороженого. Задача состояла в том, чтобы развить машинное производство и сделать мороженое дешевым и доступным. Спрос на него у нас повсеместный, его с удовольствием едят теперь дома и на улице, в кино и театрах, летом и зимой. В результате мы привезли из США всю технологию промышленного производства мороженого".

То есть вы поняли? "То самое" советское мороженое, которым так гордятся фанаты СССР, было фактически вывезено в виде готового цикла производства из США. Микоян даже собственноручно отбирал "наиболее вкусные сорта американского мороженого" для их производства в СССР — ими стали пломбир сливочный и молочный, эскимо, крем-брюле, ванильное и фруктовое мороженое. Помимо производства, Микоян позаимствовал у американцев вообще весь цикл, включая уличную продажу мороженого из специальных холодильников.

«Та самая» колбаса по 2,20

"Советская Докторская" колбаса стала отдельным мемом, который среди фанатов СССР кочует из блога в блог и из форума в форум. Поклонники Союза с придыханием рассказывают о вкусе "той самой Докторской", за килограмм которой и 2,20 отдать было не жалко. После чего обязательно сходятся во мнении, что современная колбаса, сделанная "не по ГОСТам", не идет ни в какое сравнение "с той, из СССР".

О том, что "особо качественные советские ГОСТы" — это один большой миф, я писал вот тут, а в рамках данного поста интересно другое — оказывается, "та самая Докторская" была привезена все тем же Микояном из все тех же США. Во время своей долгой поездки по Штатам Микоян (в силу специфици своей должности) посещал, в основном всякие пищевые комплексы, столовые и сопутствующие производства — и ознакомившись со вкусом вареной колбасы, отдал распоряжение закупить в США оборудование и (опять же, по американским образцам) создать филиалы мясокомбинатов в пригородах — именно там начала выпускаться "та самая" вареная колбаса.

В советском союзе колбасе придумали лишь название — "Докторская", якобы это должно было подчеркнуть ее диетичность и полезность.

«Те самые» майонез, шампанское, бисквиты, шоколад, конфеты, томатый сок...

... Все это, составляющее львиную долю рациона "Книги о вкусной и здоровой пище" (первое издание вышло в 1939 году) было также привезено Микояном из США в СССР — в стране "победившего пролетариата" и слыхом не слыхивали о таких вещах, предпочитая в "послереволюционное двадцатилетие" заниматься, в основном, строительством танков и ГУЛАГа.

Что интересно, в той самой "Книге о вкусной и здоровой" ни словом не сказано о том, что за все эти новые продукты советские граждане должны благодарить американцев — именно американские ученые, инженеры и предприниматели придумали, разработали цикл производства и начали продавать все эти вещи, а СССР потом их просто "перенял" себе — купив готовое оборудование и технологии. Несколькими годами позже США также кормили СССР ленд-лизом во время войны, но сейчас об этом вспоминать не принято — как известно, в США живут "тупые америкосы"...

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